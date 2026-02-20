Популярни
Алкарас елиминира шампиона от миналата година Рубльов на полуфиналите в Доха

  • 20 фев 2026 | 21:55
  • 494
  • 0
Водачът в схемата Карлос Алкарас се класира за финала на турнира на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара. Алкарас елиминира на полуфиналите защитаващия титлата си и пети поставен Андрей Рубльов (Русия) със 7:6(3), 6:4 за малко повече от два часа на корта.

22-годишният испанец триумфира, реализирайки шестия си мачбол, за да удължи перфектния си старт за 2026 година до 11 победи. Въпреки че два пъти не успя да затвори първия сет на собствен сервис, но спечели след тайбрек и пропиля аванс от 3:0 във втората част Алкарас остана стабилен под натиск, за да се класира за финала на турнира за първи път.

„Знам какво мога да направя всеки път, когато стъпя на корта, на какво съм способен. Начинът, по който подхождам към всеки мач, е нещо, с което наистина се гордея. Това е нещо, в което се опитвам да бъда по-добър и to се отплаща. Гордея се със себе си, че ставам все по-добър и опитен“, коментира Алкарас.

В другия полуфинал по-късно днес ще се срещнат Артюр Фис (Франция) и Якуб Меншик (Чехия), финалист от 2024 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

