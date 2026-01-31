Мертенс и Шуай спечелиха титлата на двойки в Мелбърн

Елизе Мертенс и Джан Шуай победиха Анна Данилина и Александра Крунич и спечелиха титлата на двойки при жените на Australian Open 2026 на „Род Лейвър Арена“.

Това е трета титла на Australian Open при двойките за Мертенс и шеста титла от "Големия шлем" в кариерата ѝ, докато Джан завоюва третия си „мейджър“, добавяйки го към успеха си в Мелбърн Парк през 2019 година.

Белгийско-китайският тандем се възстанови от ранен пасив от 1:4 в първия сет, като се събра и пое контрол с убедително представяне в тайбрека.

От този момент нататък опитните четвърти поставени намериха ритъма си и запазиха превъзходството си над Данилина и Крунич — които преследваха първата си титла от Големия шлем на двойки — за да затворят финала със 7:6(4), 6:4.

„Продължихме да се борим, продължихме да вярваме и наистина израснахме като отбор“, каза Мертенс в речта си след победата, преди да се обърне към партньорката си. „Днес, на финала, се радвам, че успях да затворя мача на сервис. Много съм щастлива, че си до мен. Благодаря на всички, че дойдохте – виждам много китайски знамена!“

Джан, говорейки пред трибуните, изпълнени с ентусиазирани китайски фенове, разказа за партньорството, довело ги до титлата.

„Благодаря на Елизе – в последния момент тя ме попита дали искам да играем заедно“, каза Джан, разкривайки, че са решили да се състезават като двойка едва в края на декември. „Благодаря ти, че игра с мен. Ти можеш да играеш с всеки и да спечелиш трофея.“

Сред големите успехи на Джан са титлите от Australian Open 2019 и US Open 2021, и двете спечелени със Саманта Стоусър, която присъстваше на церемонията и връчи трофея на шампионките.

„Днес за мен е много специално, защото Сам е на корта“, каза Джан. „Затова чаках толкова дълго третата титла! Благодаря ти, Сам.“

По-късно Джан говори и за значението на това бившата ѝ партньорка да бъде сред публиката.

„Играла съм със Сам, спечелихме Австралия, спечелихме US Open, а и Реней Стъбс беше на корта“, каза тя. „Всеки път, когато ги видя, усещам, че ми дават енергия, както и Елизе. Така че сега усещаме, че не сме само двете на корта – сякаш имаме още енергия, трима, четирима. После е отборът, треньорът – усещаме се като голям екип.“

Титлата има и допълнителна символика за Джан, тъй като идва точно 20 години след като китайската двойка Ян Дзъ и Джън Дзие спечели титлата на двойки в Мелбърн, побеждавайки Саманта Стоусър и Лиза Реймънд.

„Джън Дзие е на корта“, отбеляза Джан. „Преди 20 години тя спечели първата титла от Големия шлем за Китай. Благодаря ти, че ми помогна толкова много.“

Въпреки богатите си кариери на двойки, това е първата им обща титла от Големия шлем, след като предишното им най-добро постижение бе финалът на „Уимбълдън“ през 2022 година.

Кампанията им в Мелбърн не мина без драма – те спасиха три мачбола във втория кръг срещу Ива Йович и Виктория Мбоко. Данилина и Крунич, от своя страна, впечатлиха по пътя към финала, като на полуфиналите поднесоха изненада срещу защитаващите титлата си Тейлър Таунсенд и Катерина Синякова.

„Момичета, поздравления!“ каза Крунич на победителките по време на речта си като финалистка. „Анна каза, че се надява да имате още много титли, но аз се надявам ние да спечелим поне една! Много за вас, но поне една за нас!“

Сръбкинята след това се обърна към казахстанската си партньорка с емоционални думи за пътя им до финала.

„През последните няколко месеца имах някои трудни неща за решаване у дома. Не беше лесно за нас, но съм много горда, че намерихме начин да стигнем дотук и да си дадем най-добрия шанс, а това е най-доброто, което можем да направим“, каза тя. „Учиш се от всяка загуба. Благодаря ти, че игра с мен. От три участия заедно в турнири от "Големия шлем" – два финала е наистина страхотен резултат.

Бих искала да посветя този финал на моя братовчед Стефан, който в момента се бори с рак – най-голямата битка в живота си. Искам да му покажа подкрепата си и да му подаря аплодисментите си.“

Победата е 24-тата титла на двойки в забележителната кариера на Мертенс.

Бившата №1 в света на двойки е печелила US Open (2019) и Australian Open (2021) с Арина Сабаленка, Australian Open (2024) със Сие Суей, две титли на двойки на „Уимбълдън“ и две титли от финалите на WTA.

Мертенс е на път да се завърне на върха на световната ранглиста на двойки, след като вече заемаше първото място през 2021 година.

Турнирът беше успешен и на сингъл за Мертенс, която достигна до четвъртия кръг, преди да бъде елиминирана от финалистката на Australian Open 2026 Елена Рибакина.

Шампионките на двойки потвърдиха, че ще продължат да се състезават заедно и занапред.

„Следващият ни турнир ще бъде в Доха и Дубай, отново заедно“, каза Мертенс.

Снимки: Imago