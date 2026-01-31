Скупски и Харисън спечелиха мъжките двойки в Австралия

Поставените под номер 6 Нийл Скупски (Великобритания) и Крисчън Харисън (САЩ) станаха шампиони на двойки мъже на Откритото първенство на Австралия по тенис.

На финала Скупски и Харисън победиха участващите с "уайлд кард" представителите на домакините Джейсън Кублер и Марк Полманс със 7:6(4), 6:4 и взеха трофея в първия си турнир като двойка.

Победата на британско-американския дует на „Род Лейвър“ донесе на Харисън първа титла от Големия шлем, а за Скупски - четвъртата на двойки и смесени двойки, макар и първа извън „Уимбълдън“.

Партньорството им е сравнително ново, тъй като двамата започнаха да играят заедно само преди две седмици в Аделаида, след като тренираха заедно една седмица през декември.

„Започнахме да играем заедно в Аделаида преди две седмици. Не знаехме как ще се развият нещата. Изглежда, че засега вървят доста добре“, каза Скупски в интервюто на корта.

След като покривът на „Род Лейвър“ беше затворен поради дъжда, мачът започна на осветление, а Харисън и Скупски не направиха пробив за 4:2. Но с подкрепата на шумните австралийски фенове Кублер и Полманс изравниха 5:5, преди да се стигне до тайбрек. В него се игра равностойно до 4:4, след което британско-американският дует взе следващите три разигравания и поведе в резултата. Във втория сет Харисън и Скупски пробиха сервиса на Полманс за 3:1 и нямаха проблеми до края.

Победата носи още един трофей от Големия шлем в дома на Харисън, след като по-големият му брат Райън, който е и негов треньор, спечели титлата на двойки от Откритото първенство на Франция през 2017 година.

„Родителите ми са вкъщи и си спомням, че бях с тях, когато гледах как брат ми печели Откритото първенство на Франция по телевизията и те бяха супер емоционални. Така че знам, че вероятно правят същото в момента. Благодарение на партньора ми спечелихме, без теб това нямаше да е възможно. Бях толкова развълнуван просто да бъда на корта с теб. В някои трудни моменти знаех, че опитът ти ще се отплати и това се случи. Беше забавно да се борим заедно в този мач“, заяви Харисън.

