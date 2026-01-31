Очаквайте на живо: Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина

Първите финали от "Големия шлем" за сезона са вече факт, като шампионите на Australian Open 2026 предстои да бъдат определени. От 10:30 часа започва битката за трофея при жените "Дафне Акхърст".

We can't wait for another Sabalenka vs Rybakina Grand Slam final 🏆 pic.twitter.com/UPrJvfQM8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за четвъртия си пореден финал на Australian Open, след като победи Елина Свитолина на полуфиналите. Нейна съперничка ще бъде поставената под №5 Елена Рибакина, която се нуждаеше от четири мачбола, за да затвори двубоя си срещу Джесика Пегула. Срещата ще бъде повторение на финала на Australian Open 2023, спечелен от Сабаленка с 4:6, 6:3, 6:4.

Новост на Australian Open тази година е, че финалите при жените – както на сингъл, така и на двойки – ще се проведат в един и същи ден, в събота, 31 януари. И двата мача ще се играят на „Род Лейвър Арена“.

Сабаленка достигна до общо осмия си финал от "Големия шлем" и не е загубила нито един сет по пътя към финала – точно както през 2023 и 2024 г., когато в крайна сметка спечели купата „Дафни Акхърст“.

По сходен начин и Рибакина не е загубила сет в турнира. Най-трудният ѝ мач дойде на полуфинала, когато Джесика Пегула спаси три мачбола и дори стигна до два сетбола в тайбрека на втория сет, но Рибакина успя да обърне развоя и да затвори двубоя в два сета.

Последната среща между Рибакина и Сабаленка завърши с победа за казахстанката – 6:3, 7:6(0) – на финала на WTA Finals в Рияд през 2025 г., където тя спечели рекордната награда от 5,235 милиона долара.

Предстоящият финал противопоставя две от най-мощно сервиращите и най-агресивните състезателки от основната линия в тура, с директни двубои помежду им още от 2019 г. насам. Те са се срещали шест пъти на турнири от категория WTA 1000, три пъти на Финалите на WTA, а това ще бъде третият им сблъсък на турнир от "Големия шлем".

„Мисля, че ударите ѝ са тежки, дълбоки, плоски топки“, каза Сабаленка. „Не е лесно да се играе срещу това, но имаме страхотна история. Тя е невероятна състезателка. Изиграли сме много страхотни битки и много финали. Ако ще бъде тя, очаквам с нетърпение тази битка на сила.“

Преди финала Рибакина е спечелила 18 от последните си 19 мача, като сервисът ѝ е изключително ефективен – 41 аса в Мелбърн тази година. Сабаленка започна сезона с баланс 11-0, успешно защити титлата си от Бризбън и използва мощта си и от двете страни, за да контролира двубоите си.

„Последният мач, който играхме тук, беше много равностоен“, каза Рибакина пред медиите, визирайки финала през 2023 г. „През целия мач имах някои малки възможности, но в края на третия сет мисля, че Арина пое инициативата. Тя заслужи тази победа.

Разбира се, минаха много години и бяха изиграни много мачове. Надявам се с целия опит, който натрупах от последния финал тук, да го пренеса в мача в събота и да дам най-доброто от себе си, като се фокусирам върху сервиса си. Тъй като и двете сме много агресивни състезателки, сервисът е изключително важен. Надявам се този път всичко да се развие в моя полза.“

