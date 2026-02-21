Популярни
Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси - Бърнли, Коул Палмър титуляр

Челси - Бърнли, Коул Палмър титуляр

  • 21 фев 2026 | 16:08
  • 361
  • 0
Челси - Бърнли, Коул Палмър титуляр

Челси приема предпоследния в класирането Бърнли в мач от 27-ия кръг на Премиър лийг. Лондончани са пети в класирането в момента и при нов успех днес поне временно ще изпреварят Манчестър Юнайтед на четвъртата позиция. Домакините са в серия от пет последователни двубоя без поражение при новия наставник Лиъм Росиниър. От своя страна “винените” постигнаха успех в последния си двубой, но продължават да са на цели девет точки от спасителното 17-о място.

Росиниър прави три промени в своя титулярен състав, където се завръщат Рийс Джеймс и Коул Палмър, но отсъства Естевао. Палмър се завръща от първата минута и заменя Алехандро Гарначо, а Енцо Фернандес е на мястото на бразилския талант. Рийс Джеймс пък стартира първи мач за Челси от края на януари.

Скот Паркър прави промени в състава и формацията на Бърнли, като се завръща към схема с трима бранители и четирима пред тях в желанието си да пусне на терена по-стабилен тим. Бившите играчи на лондончани Лесни Угочукву и Башир Хъмфрис започват срещата, но Армандо Броя лекува травма.

Снимки: Gettyimages

