Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

  • 20 фев 2026 | 22:01
  • 196
  • 0
Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

Седемкратната шампионка от “Големия шлем” Винъс Уилямс прие "уайлд кард" за участие в турнира на твърди кортове в Индиън Уелс през месец март, съобщиха организаторите.

Томи Хаас, директор на комбинираното събитие на АТР и WТА, нарече „чест“ да предложи първата покана за 2026-а на американската тенисистка, която получи право на участие както на сингъл, така и на двойки и е планирано да се появи в Калифорния за първи път от 2024 година насам.

„Толкова съм развълнувана да се върна в Индиън Уелс. Нямам търпение да се върна у дома, за да играя в Калифорния“, каза Уилямс в специално изявление.

„Благодарна съм на организаторите, че ме приеха отново и ми дадоха възможност да играя както на сингъл, така и на двойки“, добави тя.

През януари Уилямс влезе в историята като най-възрастната жена, играла някога на Откритото първенство на Австралия, приемайки "уайлд кард", но отпадна в първия кръг. Тя се завърна на корта след 16-месечна пауза на турнира във Вашингтон през юли миналата година. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

  • 20 фев 2026 | 21:48
  • 221
  • 0
Ива Иванова е на финал в Монастир

Ива Иванова е на финал в Монастир

  • 20 фев 2026 | 19:53
  • 820
  • 0
Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

  • 20 фев 2026 | 15:56
  • 760
  • 1
Леонид Шейнгезихт и партньорът му се отказаха на 1/2-финалите във Виейна

Леонид Шейнгезихт и партньорът му се отказаха на 1/2-финалите във Виейна

  • 20 фев 2026 | 15:45
  • 415
  • 0
Вики Томова приключи на 1/4-финалите в Оейраш

Вики Томова приключи на 1/4-финалите в Оейраш

  • 20 фев 2026 | 14:53
  • 509
  • 3
Лиа Каратанчева отпадна в Мидланд

Лиа Каратанчева отпадна в Мидланд

  • 20 фев 2026 | 13:34
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 29769
  • 72
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 22984
  • 58
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 9770
  • 28
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 2195
  • 3
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 5402
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 23:00
  • 17590
  • 2