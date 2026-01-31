Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

17-годишният Димитър Кисимов и неговият партньор Конър Доиг спечелиха титлата при младежите в Australian Open!
Българинът и южноафриканският му колега се наложиха с 6:3, 6:4 над фаворитите на домакините от Австралия Купър Козе и Имерали Ибраими. Те са първите представители на своите държави с триумф при младежките двойки в "Мелбърн Парк".
Развълнуваният Димитър в речта си на награждаването благодари специално на треньора си Манук Хиндилян и на спонсорите си. Той се състезава за столичния клуб "Про спорт".
Кисимов е десетият българин на финал в "Големия шлем" изобщо, а специално на двойки изравнява постижението на Адриан Андреев от 2018 година, който спечели титлата на US Open. Тодор Енев стигна финал на "Уимбълдън" през 1999-а, а Пьотр Нестеров го направи на US Open 2021, но и двамата загубиха.
С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-а титла на България от турнири от "Големия шлем". Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов.
През целия турнир, а и конкретно във финала, Кисимов и Доиг показаха отличната си сработеност. Българинът впечатляваше с ударите си от основната линия, а партньорът му тормозеше съперниците и завършваше точките на мрежата.