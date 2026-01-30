Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Юноша на Левски подписа професионален договор с клуба

  • 30 яну 2026 | 14:28
  • 1860
  • 3
Юношата на ПФК Левски Ернан Ангелов подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години.

Ернан Ангелов е роден на 20 януари 2009 година и е част от Академия Левски от 2022 година. Записва 92 мача и вкарва 85 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години, и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят играе за отбора на „Левски“ до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола.

През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с Левски. Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г.

ПФК Левски пожелава на Ернан Ангелов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.

