  3. За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

  • 30 яну 2026 | 09:25
  • 997
  • 0
За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

Предстоящият двубой за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски на 3 февруари ще постави началото на нова технологична ера в родния футбол. За първи път в историята на България главният съдия на срещата ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена.

България сред елитния европейски футбол

С реализирането на този проект България се превръща в една от малкото държави в Европа, която внедрява тази технология в официален футболен мач. С този акт родното първенство се нарежда до най-прогресивните лиги - английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1, които вече успешно интегрираха системата в своите мачове.

Прозрачност и модерно изживяване

Инициативата на Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и Българския футболен съюз (БФС) е част от дългосрочната стратегия за превръщането на футбола в по-отворен продукт към привържениците. Благодарение на партньорството с лидера в спортните технологии Riedel, кадри от камерата на съдията ще бъдат интегрирани в реално време по време на живото телевизионно предаване. След края на срещата ще бъдат разпространени ексклузивни кадри с интересни и ключови моменти, заснети от терена. 

Обединени усилия на ръководството

Проектът се осъществява благодарение на тясното сътрудничество между президента на БФС Георги Иванов, президента на БПФЛ Атанас Караиванов и председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров. Техният съвместен ангажимент към модернизацията на българския футбол и внедряването на водещи световни практики е ключов фактор за осъществяването на тази иновация в един от ключовите мачове за годината - Суперкупата на България.

