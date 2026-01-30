Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лига Европа
  Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 3996
  • 5

Българският клубен футбол прави най-силната си еврокампания от 12 години насам. През настоящия сезон родните евроучастници осигуриха коефициент от 4.687 на България, което не се бе случвало отдавна. За последно по-висок коефициент бе спечелен през сезон 2013/2014 - 5.625.

Основният принос за по-доброто представяне на нашите клубове в сравнение с преди има Лудогорец. Българският шампион успя да излезе от основната фаза на Лига Европа и в следващите си двубои може да увеличи още коефициента на България.

“Орлите” бяха подпомогнати дейно от Левски и Арда, за да стигнем до въпросната ставка. Двата тима играха на плейоф в Лигата на конференциите.

Въпреки видимо по-доброто представяне на българските клубове в Европа, отново отстъпваме по този показател на държави от нашата футболна черга като Швеция, Унгария, Румъния, Сърбия, Азербайджан и Словения, които са осигурили на страните си по-висок коефициент от нашия.

