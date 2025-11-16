САЩ надви Парагвай в контрола с грозен край и сбиване

Един от домакините на предстоящия Мондиал 2026 САЩ записа успех с 2:1 срещу тима на Парагвай в приятелска среща от подготовката си за световните футболни финали идното лято. Двубоят се изигра на стадион “Субару Парк” в Честър, щата Пенсилвания.

Gio Reyna scores his first USMNT goal since March 2024 as USA beat Paraguay in a thriller friendly 💪🇺🇸 pic.twitter.com/EDnf91U8HV — OneFootball (@OneFootball) November 16, 2025

“Янките” бяха в състава си без звездата на Милан Кристиан Пулишич, като Маурисио Почетино включи към селекцията си няколко играчи, състезаващи се в реномираните европейски първенства. В стартовия състав това бяха Сержиньо Дест от нидерландският шампион ПСВ Айндховен, Джо Скали и Джовани Рейна от елитния германски тим Борусия (Мьонхенгладбах), Танър Тесман и Фоларин Балогун от френските Лион и Монако, както и съотборникът на Илия Груев от Лийдс Брендън Арънсън. На резервната скамейка пък започнаха Марк МакКензи от френския Тулуза, както и Рикардо Пепи, който също е футболист на нидерландския ПСВ Айндховен и дори наскоро вкара гол в Шампионската лига. Пепи влезе в игра в 75-ата минута, заменяйки Балогун, докато МакКензи остана на резервната скамейка.

“Янките” стартираха силно и откриха резултата още в 4-ата минута, когато се разписа Джовани Рейна.

За гола помогна Максимилиан Арфстин, който направи своята пета асистенция през 2025 г.

Домакините обаче не съумяха да задържат дълготрайно предимството си и съперникът от Южна Америка изравни в 10-ата минута на двубоя. Голът вкара Алекс Адриан Арсе Бариос, който в началото на този месец вкара много важен гол, благодарение на който клубният му Индепендиенте Ривадавия спечели турнира за Купата на Аржентина.

До почивката нови голове не паднаха, като след средата на полувремето напрежението се изостри и съдията Корадо се принуди да покаже общо три жълти картона – два за играчи на САЩ, като един от тях бе голмайсторът Рейна, както и един за футболист на Парагвай.

През втората част домакините успяха да намерят отново път към вратата на съперника, когато Фоларин Балогун се разписа и донесе успеха на своите. Интересното е, че той успя да вкара в трети пореден мач, след като се разписа в последното домакинство на клубния си Монако срещу Ланс от Лига 1, както и в гостуването на Бодьо/Глимт от Шампионската лига. И в трите случая неговите отбори успяха да победят.

🇺🇸 Balogun decidiu — e contou com a ajuda de dois jogadores da MLS na jogada do gol da vitória.



Com isso, os Estados Unidos bateram o Paraguai por 2 a 1 no amistoso deste sábado.



Detalhe legal: 5 titulares dos Estados Unidos hoje jogam na MLS.



pic.twitter.com/axNeMfckxv — Tiago Brandão (@Tiagobrandao_8) November 16, 2025

Така се очертаваше един истински футболен празник, който трябваше да зарадва около 20 хиляди по трибуните на стадиона в Пенсилвания, но в добавеното време зрителите станаха свидетели на грозни сцени. Двама играчи се скараха за топката около тъчлинията и към тях се присъединиха футболисти от двата отбора, напрежението ескалира до бой, в който се включиха и щабовете. Съдийската бригада съумя да внесе ред бързо – за около 120 секунди, като показа цели три картона, а два от тях бяха за футболисти на резервната скамейка. Един от тях бе с червен цвят, като той оцвети парагваеца Омар Алдерете, който се състезава в английската Премиър лийг за Съндърланд, но нямаше официален мач на сметката си от средата на октомври насам заради контузия.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Това бе трета поредна победа за САЩ срещу този съперник, като Парагвай за последно надделя срещу “янките” преди цели 13 години в приятелски мач през 2011 г.

Иначе до края на годината САЩ има насрочена още една проверка, която ще бъде в средата на тази седмица – на 19-и ноември (четвъртък), и ще бъде срещу още един отбор от Южна Америка в лицето на Уругвай. Началото ще бъде в 2:00 часа българско време, а мачът ще се изиграе на стадион “Реймънд Джеймс” в Тампа, щата Флорида. Парагвай от своя страна ще има сблъсък в същия ден с друг от домакините на Мондиал 2026 – Мексико.