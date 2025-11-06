Почетино призна, че Премиър лийг му липсва и иска да се завърне

Селекционерът на националния отбор на САЩ по футбол Маурисио Почетино призна, че му липсва Висшата английска лига и би искал един ден да се върне към треньорска работа в Англия. 53-годишният бивш мениджър на Саутхaмптън, Тотнъм и Челси в момента е старши треньор на Съединените щати, които се готви да изведе на домакинското Световно първенство догодина. Но той ясно заяви, че дългосрочните му амбиции включват завръщане в шампионата, който напусна през 2024 година, след като си тръгна от "Стамфорд Бридж".

"Разбира се, че ми липсва. Толкова съм щастлив в Америка, но също така мисля един ден да се върна във Висшата лига. Това е най-силното първенство", каза Почетино пред "Би Би Си.

За пет години в Тотнъм аржентинецът ги изведе до второ място, както и до финали на Шампионската лига и Купата на лигата, но е нетърпелив за нов шанс да се бори за трофеи.

"Мисля, че бяхме толкова близо с Тотнъм, че почти докоснахме трофея. Това е нещо, което бих искал да постигна", добави Почетино.