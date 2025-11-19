САЩ разгрони Уругвай в контрола

Домакинът на Мондиал 2026 САЩ победи Уругвай с 5:1 в приятелски мач, игран на стадион „Реймънд Джеймс“ в Тампа. Себастиан Берхалтер откри резултата в 17-ата минута, а след това Александър Фрийман вкара два гола, а Диего Луна добави още един до почивката. Уругвай върна един гол в добавеното време на първата част чрез де Араскаета.

В средата на второто полувреме Уругвай остана с човек по-малко. В 64-ата минута Родриго Бентанкур получи червен картон. Отбелязаха петия си гол чрез Танер Тесман в 68-а минута.

Еквадор победи Нова Зеландия с 2:0 в приятелски мач, игран на „Ред Бул Арена“ в Харисън. Нилсон Ангуло откри резултата в началото на второто полувреме, а Леонардо Кампана удвои преднината на Еквадор в края на мача.

Друг от домакините на Мондиал 2026 - Мексико, загуби от Парагвай с 1:2 в друга контрола, която се проведе на стадион „Аламодом“ в Сан Антонио. Парагвайският нападател Антонио Санабрия откри резултата в 51-вата минута, а мексиканците веднага изравниха, като Раул Хименес реализира дузпа. Дамиан Бобадия осигури победата за парагвайския отбор.

Третият съорганизатор на световното първенство догодина - Канада, победи Венецуела с 2:0. И двата отбора доиграха мача с по десет души. Исмаел Коне откри резултата за Канада, а по-късно получи червен картон. Промис Еманюъл удвои резултата с попадение в края на мача. За Венецуела червен картон получи Давид Мартинес.

Колумбия победи Австралия с 3:0 в приятелски мач на „Сити Фийлд“ в Ню Йорк.

Полузащитникът Хамес Родригес откри резултата с дузпа в 76-ата минута, а Луис Диас и Джеферсон Лерма вкараха още две попадения.

Следвай ни:

Снимки: Imago