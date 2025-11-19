САЩ разгрони Уругвай в контрола

Популярни
  • 19 ное 2025 | 09:39
  • 272
  • 0
Домакинът на Мондиал 2026 САЩ победи Уругвай с 5:1 в приятелски мач, игран на стадион „Реймънд Джеймс“ в Тампа. Себастиан Берхалтер откри резултата в 17-ата минута, а след това Александър Фрийман вкара два гола, а Диего Луна добави още един до почивката. Уругвай върна един гол в добавеното време на първата част чрез де Араскаета.

В средата на второто полувреме Уругвай остана с човек по-малко. В 64-ата минута Родриго Бентанкур получи червен картон. Отбелязаха петия си гол чрез Танер Тесман в 68-а минута.

Еквадор победи Нова Зеландия с 2:0 в приятелски мач, игран на „Ред Бул Арена“ в Харисън. Нилсон Ангуло откри резултата в началото на второто полувреме, а Леонардо Кампана удвои преднината на Еквадор в края на мача.

Друг от домакините на Мондиал 2026 - Мексико, загуби от Парагвай с 1:2 в друга контрола, която се проведе на стадион „Аламодом“ в Сан Антонио. Парагвайският нападател Антонио Санабрия откри резултата в 51-вата минута, а мексиканците веднага изравниха, като Раул Хименес реализира дузпа. Дамиан Бобадия осигури победата за парагвайския отбор.

Третият съорганизатор на световното първенство догодина - Канада, победи Венецуела с 2:0. И двата отбора доиграха мача с по десет души. Исмаел Коне откри резултата за Канада, а по-късно получи червен картон. Промис Еманюъл удвои резултата с попадение в края на мача. За Венецуела червен картон получи Давид Мартинес.

Колумбия победи Австралия с 3:0 в приятелски мач на „Сити Фийлд“ в Ню Йорк.

Полузащитникът Хамес Родригес откри резултата с дузпа в 76-ата минута, а Луис Диас и Джеферсон Лерма вкараха още две попадения.

Снимки: Imago

Ювентус възобновява интереса си към Гранит Джака

  • 19 ное 2025 | 07:32
  • 1029
  • 0
Барселона се включва в битката за Марк Геи

  • 19 ное 2025 | 07:01
  • 1673
  • 1
Новият план на Флорентино Перес за Реал Мадрид

  • 19 ное 2025 | 06:35
  • 3037
  • 3
Санчо преговаря с клубове от Турция

  • 19 ное 2025 | 06:04
  • 2599
  • 0
Рабио поднови тренировки, има и други добри новини в Милан

  • 19 ное 2025 | 05:29
  • 2165
  • 0
Италия се срина до най-ниската позиция в ранглистата от 2020 година насам

  • 19 ное 2025 | 04:57
  • 4694
  • 0
Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 134338
  • 532
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 24445
  • 78
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 10331
  • 38
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 10118
  • 17
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 37421
  • 29
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 47467
  • 15