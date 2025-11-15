Почетино: Не искам да бъда жесток, мисля за човешкото същество

Старши треньорът на националния отбор по футбол на САЩ Маурисио Почетино планира да събере само окончателния състав от 26 души на последния тренировъчен лагер преди Световното първенство, тъй като не иска да съкращава списъка в дните преди турнира.

„Мисля, че от самото начало, ако кажеш, че това са 26-те футболисти, го приемаш. Но след това да се прибереш у дома, смятам, че е по-жестоко“, коментира Почетино, ден преди приятелския мач срещу Парагвай.

По-голям състав за тренировъчния лагер би позволил на Почетино и неговия щаб да преценят при контузии за потенциални заместници на място.

„За мен е по-лесно да извикам повече от 26 играчи, но смятам, че трябва да мисля от гледна точка на човешкото същество, а не да бъда жесток“, каза Почетино, добавяйки, че не иска лагерът да се превърне в: „Тренираш, тренираш, тренираш и се прибираш вкъщи. Трудно е.“

Аржентинецът селектира общо 71 футболисти, откакто пое поста през октомври 2024 година.

Участниците на Мондиал 2026 трябва да представят във ФИФА предварителен списък с 55 играчи, преди да изберат окончателна група от най-много 26.

Футболната федерация на САЩ планира състезателите да се явят в новия комплекс във Файетвил, Джорджия, за тренировките, които ще започнат на 27 май. Американците вероятно ще имат два приятелски мача преди откриващия двубой на Световното първенство на 12 юни в Ингълууд, Калифорния.

След мача късно тази вечер и двубоя във вторник срещу Уругвай, за тима на САЩ ще останат само две контроли през март, преди Маурисио Почетино да избере състава за предстоящото Световното първенство.