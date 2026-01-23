Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Ювентус получи „да" от Фенербахче за Ен-Несири

Ювентус получи „да" от Фенербахче за Ен-Несири

  • 23 яну 2026 | 12:12
  • 550
  • 0
Ювентус е на крачка от привличането на нападателя на Фенербахче Юсеф Ен-Несири, съобщава Николо Скира.

„Бианконерите“ са успехи да се договорят с истанбулския клуб за сделка на обща стойност 25 млн. евро плюс бонуси. Става въпрос за наем до края на сезона с опция за закупуване. 28-годишният Ен-Несири също е дал съгласието си да премине в Ювентус, като остава да бъде уточнена продължителността на договора, който ще подпише, в случай че остане в торинския гранд за постоянно.

Междувременно, Джанлука Ди Марцио съобщава за интерес на „Старата госпожа“ към десния бек на Севиля Хуанлу Санчес, който през миналото лято беше трансферна цел и на Наполи. От Ювентус ще се опитат да вземат и него като преотстъпен с опция за закупуване.

