Ювентус получи „да“ от Фенербахче за Ен-Несири

Ювентус е на крачка от привличането на нападателя на Фенербахче Юсеф Ен-Несири, съобщава Николо Скира.

„Бианконерите“ са успехи да се договорят с истанбулския клуб за сделка на обща стойност 25 млн. евро плюс бонуси. Става въпрос за наем до края на сезона с опция за закупуване. 28-годишният Ен-Несири също е дал съгласието си да премине в Ювентус, като остава да бъде уточнена продължителността на договора, който ще подпише, в случай че остане в торинския гранд за постоянно.

Juventus will pay Fenerbahce €5m to loan En-Nesyri, with a buy option set at €20 million. Ottoliniwill meet with the player today as he wants to better understand the details of the deal, especially Juventus’ plans for him. #Juventus



[@tuttosport] pic.twitter.com/QxC1jpvmhK — Juventus News Live (@juvenewslive) January 23, 2026

Междувременно, Джанлука Ди Марцио съобщава за интерес на „Старата госпожа“ към десния бек на Севиля Хуанлу Санчес, който през миналото лято беше трансферна цел и на Наполи. От Ювентус ще се опитат да вземат и него като преотстъпен с опция за закупуване.

‼️ Juventus have set their sights on full-back Juanlu Sanchez (22) as a possible back-up to Pierre Kalulu.



Deal could open up if Sevilla is willing to accept a loan with an option to buy. @DiMarzio/@SkySport | #Juventus pic.twitter.com/7Wx73fCmzT — JuveFC (@juvefcdotcom) January 22, 2026