Мъри пак се доказа: Гьозтепе отново вгорчи живота на Фенербахче

  Гьозтепе
  • 25 яну 2026 | 21:12
Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе записа нов престижен резултат, след като измъкна 1:1 при гостуването си на борещия се за титлата гранд Фенербахче в двубой от 19-ия кръг на турското първенство. Така отборът на Мъри със сигурност ще запази четвъртото място в класирането, изоставайки единствено от Трабзонспор, “фенерите” и шампиона и лидер Галатасарай.

Гьозтепе за втори път през сезона спира Фенербахче, след като в първия мач помежду им в Измир отново се стигна до равенство - 0:0.

Головете сега паднаха още до средата на първото полувреме. Доржелес Нене изведе домакините напред в 17-ата минута, но седем минути по-късно бразилецът Жандерсон изравни.

След гола на Гьозтепе гостите имаха две добри възможности дори да поведат, като в единия случай вратарят Едерсон спаси, а в другия му помогна гредата след засичане на Куртулан.

Футболистите на Фенербахче обаче имаха повече шансове, като особено активни те бяха през второто полувреме, но отбраната на Мъри издържа.

