Динамо Загреб разби ФКСБ и влезе в зоната на плейофите

Динамо Загреб разби с 4:1 ФКСБ на "Максимир" в двубой от предпоследния кръг на Лига Европа. Този успех бе много важен за "сините", защото с него те влязоха сред първите 24 отбора и държат участието си в плейофите в свои ръце. Динамо е на 20-о място, докато ФКСБ заема 29-ата позиция.

Двубоят започна по изключителен начин за домакините, които до 11-ата минута водеха с два гола. В седмата Монсеф Бакрар откри резултата, след като засече отблизо с глава перфектно центриране на Галешич от десния фланг. Четири минути след това Дион Бельо получи в наказателното поле от Ходжа и от движение засече с левия крак за 2:0.

В 42-вата Даниел Бирлигеа получи от Чизоти отляво, влезе в наказателното поле, освободи се от един бранител и стреля по земя в далечния ъгъл, връщайки ФКСБ в мача.

Дион Бельо увеличи преднината на домакините с втория си гол в мача. В 71-вата минута нападателят получи пас по земя от Мишич, който го изведе зад отбраната, и стреля покрай вратаря.

В добавеното време Сандро Куленович оформи крайния резултат, наказвайки поредната грешка в защитата на гостите.

В последния кръг Динамо гостува на Мидтиланд, докато ФКСБ приема Фенербахче.

