  2. Бодрумспор
  3. Поредно разочарование за Здравко Димитров и компания

Поредно разочарование за Здравко Димитров и компания

  • 19 яну 2026 | 21:16
  • 492
  • 0
Поредно разочарование за Здравко Димитров и компания

Здравко Димитров и неговият Бодрумспор продължават с неубедителните си изяви в последните седмици. Отборът на българския национал допусна домакинско поражение с 1:2 от Сивасспор и вече е в серия от 8 поредни мача без победа в официален мач, като заема 6-о място в класирането на турската Първа лига. Седми е Ъгдър на доскорошния защитник на Левски Цунами.

Димитров беше титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал, но не можа да сътвори нищо запомнящо се. Домакините поведоха в края на първата част с гол на Таулант Сефери, но в ответната атака Угур Джифчи изравни, а в 66-ата минута Турач Бьоке донесе успеха на Сивасспор.

В края на срещата директен червен картон получи защитникът на Бодрумспор Арлинд Айети.

Победата изкачи Сивасспор на 12-то място в класирането с 28 точки. Лидер е Амедспор с 42 точки, следван от Ерзурумспор с 39 и Ерокспор и Пендикспор с по 38.

