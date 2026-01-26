Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

Здравко Димитров се разписа при успеха на клубния си Бодрумспор с 2:0 при гостуването на Сакарияспор от 22-рия кръг на турската Първа лига.

С трите точки Димитров и компания се затвърдиха в зоната на плейофите за изкачване в елитната Суперлига, както и запазиха дистанцията от шест точки до второто място, даващо право на директна промоция.

Съперникът от Сакрияспор пък се намира на незавидното 18-о място в зоната на изпадащите и се намира на 5 точки от спасителния бряг.

Освен това българинът бе титуляр и остана на терена до 69-ата минута, когато бе заменен от Енес Йоргюджю. Това бе неговият четвърти гол във второто ниво на Турция този сезон, като той има и една асистенция. Интересното е, че Димитров бе част от Сакарияспор през сезоните 2022/2023 и 2023/2024, където се подвизаваше под наем, и за този период вкара общо три гола.

Иначе, преди българският нападател да се разпише, неговият съотборник Исмаил Таръм вкара гол в края на първото полувреме – в 44-ата минута, с който гостите поведоха. Така се стигна до средата на втората част, когато настъпи моментът за Здравко Димитров и той покачи резултата в 66-ата минута. Това бе първият му гол от 28-и септември насам, когато се разписа при разгрома с 4:0 в 8-ия кръг на първенството срещу Маниса.

В следващия кръг Димитров и компания имат домакинство на Серик Спор, като срещата е на 31-ви януари (петък) от 18:00 часа българско време.