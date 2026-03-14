Гол в добавеното време спря Гьозтепе, Филип Кръстев с асистенция

Гьозтепе изпусна победата срещу Аланияспор, след като получи гол в 99-ата минута и срещата завърши 2:2. Отборът на Станимир Стоилов вече няма успех в шест поредни срещи. Филип Кръстев влезе като резерва и се включи отлично, като направи асистенция за гола на Жандерсон в 59-ата минута, с който домакините поведоха с 2:1.

Гьозтепе поведе в седмата минута, след като получи дузпа. Ударът на Жуан Сантос от бялата точка бе отразен от вратаря, но бразилецът бе точен при добавката. Гостите обаче бързо отговориха. Янис Хаджи изравни след удар от фал от дистанция, който рикошира и не остави шансове на вратаря.

Аланияспор създаде няколко положения през първата част, но не се възползва от тях. Домакините по-рядко успяваха да стигнат до вратата на съперника, но можеха отново да победат след едно разбъркване в наказателното поле. Малко преди почивката Хаджи можеше да отбележи феноменален гол. Той изненада вратаря с удар зад центъра и успя да го прехвърли, но не уцели вратата.

През второто полувреме имаше по-малко положения, но битката на терена бе сериозна. Гьозтепе стоеше по-стабилно в защита, а в 55-ата минута Елитон бе близо до гол. Той засече топката с глава след ъглов удар, но стражът на гостите направи страхотно спасяване. В 58-ата минута на терена се появи Филип Кръстев. С едно от първите си отигравания той допринесе за победата. Жандерсон направи двойно с българина, който отлично го изведе и бразилецът направи резултата 2:1.

Кръстев се включи активно и участва в повечето атаки на домакините. При една от тях той намери Денис, който отправи удар, минал покрай вратата. Аланияспор натисна към края и за малко да изравни по начина, по който го направи в началото на двубоя. След удар от фал топката се отклони в играч на съперника, но този път мина покрай вратата. В добавеното време Жандерсон отбеляза трети гол във вратата на гостите, но той бе отменен поради засада. Последва един голям пропуск на Гьозтепе и тимът на Стоилов горчиво съжаляваше, тъй като получи попадение в 99-ата минута, след като влезлият секунди по-късно Ибрахим Кая се разписа.