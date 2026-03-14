  • 14 март 2026 | 21:12
  • 1749
  • 1
Гол в добавеното време спря Гьозтепе, Филип Кръстев с асистенция

Гьозтепе изпусна победата срещу Аланияспор, след като получи гол в 99-ата минута и срещата завърши 2:2. Отборът на Станимир Стоилов вече няма успех в шест поредни срещи. Филип Кръстев влезе като резерва и се включи отлично, като направи асистенция за гола на Жандерсон в 59-ата минута, с който домакините поведоха с 2:1.

Гьозтепе поведе в седмата минута, след като получи дузпа. Ударът на Жуан Сантос от бялата точка бе отразен от вратаря, но бразилецът бе точен при добавката. Гостите обаче бързо отговориха. Янис Хаджи изравни след удар от фал от дистанция, който рикошира и не остави шансове на вратаря.

Аланияспор създаде няколко положения през първата част, но не се възползва от тях. Домакините по-рядко успяваха да стигнат до вратата на съперника, но можеха отново да победат след едно разбъркване в наказателното поле. Малко преди почивката Хаджи можеше да отбележи феноменален гол. Той изненада вратаря с удар зад центъра и успя да го прехвърли, но не уцели вратата.

През второто полувреме имаше по-малко положения, но битката на терена бе сериозна. Гьозтепе стоеше по-стабилно в защита, а в 55-ата минута Елитон бе близо до гол. Той засече топката с глава след ъглов удар, но стражът на гостите направи страхотно спасяване. В 58-ата минута на терена се появи Филип Кръстев. С едно от първите си отигравания той допринесе за победата. Жандерсон направи двойно с българина, който отлично го изведе и бразилецът направи резултата 2:1.

Кръстев се включи активно и участва в повечето атаки на домакините. При една от тях той намери Денис, който отправи удар, минал покрай вратата. Аланияспор натисна към края и за малко да изравни по начина, по който го направи в началото на двубоя. След удар от фал топката се отклони в играч на съперника, но този път мина покрай вратата. В добавеното време Жандерсон отбеляза трети гол във вратата на гостите, но той бе отменен поради засада. Последва един голям пропуск на Гьозтепе и тимът на Стоилов горчиво съжаляваше, тъй като получи попадение в 99-ата минута, след като влезлият секунди по-късно Ибрахим Кая се разписа.

Още от Футбол свят

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

  • 14 март 2026 | 18:31
  • 14995
  • 10
Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

  • 14 март 2026 | 16:21
  • 3879
  • 5
Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

  • 14 март 2026 | 17:50
  • 14153
  • 20
Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

  • 14 март 2026 | 15:27
  • 4197
  • 4
Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

  • 14 март 2026 | 14:56
  • 4447
  • 18
Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

  • 14 март 2026 | 14:47
  • 2784
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 119386
  • 947
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 18712
  • 83
Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

  • 14 март 2026 | 20:55
  • 2167
  • 3
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 19:30
  • 7960
  • 34
Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

  • 14 март 2026 | 21:29
  • 513
  • 1
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 50472
  • 97