Н'Голо Канте намалява заплатата си, за да подпише с Фенербахче


  2. Ал-Итихад
  • 14 яну 2026 | 04:51
Халфът на Ал-Итихад Н'Голо Канте е приел да намали възнаграждението си, за да осъществи преминаване в турския гранд Фенербахче, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

34-годишният футболист вече е дал своето съгласие за трансфера. Твърди се, че французинът е бил впечатлен от последните трансферни ходове на "фенерите" и цялостната визия за развитие.

Все още обаче няма постигната окончателна договорка. Остава да бъдат изяснени някои детайли, включително и с настоящия клуб на Канте - Ал-Итихад.

През настоящия сезон в първенството на Саудитска Арабия бившият френски национал е изиграл 14 мача, в които е отбелязал 1 гол.

