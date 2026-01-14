Н'Голо Канте намалява заплатата си, за да подпише с Фенербахче

Халфът на Ал-Итихад Н'Голо Канте е приел да намали възнаграждението си, за да осъществи преминаване в турския гранд Фенербахче, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.
34-годишният футболист вече е дал своето съгласие за трансфера. Твърди се, че французинът е бил впечатлен от последните трансферни ходове на "фенерите" и цялостната визия за развитие.
Все още обаче няма постигната окончателна договорка. Остава да бъдат изяснени някои детайли, включително и с настоящия клуб на Канте - Ал-Итихад.
През настоящия сезон в първенството на Саудитска Арабия бившият френски национал е изиграл 14 мача, в които е отбелязал 1 гол.