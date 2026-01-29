Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк

Новият отбор във Формула 1 Кадилак продължава с усилията да популяризира световния шампионат и дебюта си в него. Тимът и Дженерал Мотърс вече инвестираха милиони в рекламен спот по време на Супербоул на 9 февруари, като тогава феновете ще могат да видят болида на американците и цветовата схема, с която ще се състезават Валтери Ботас и Серхио Перес.

Тази седмица в Барселона пилотите на Кадилак карат кола с „камуфлажна разцветка“ и тя ще се използва само до утре.

Make them look, make them remember 💥 pic.twitter.com/ZHP1QOx657 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

Сега от Кадилак са ангажирали място на Таймс Скуеър в Ню Йорк, като на едно от най-посещаваните места в града тимът ще организира „обратно броене“ до представянето в неделя и ще покаже макет на болида си в реални размери.

Феновете ще видят тази експозиция на 6 февруари, а тя ще стои там до 9 февруари. Става въпрос за контейнер с прозрачни стени, а вътре ще се виждат само „силуети и движения“, а акцентът ще е върху електронен часовник, отброяващ времето до появата на колата и разцветката на Кадилак по време на Супербоул.

Веднага след края на мача Кадилак ще покаже на Таймс Скуеър разцветката, която ще използва през новия сезон във Формула 1.

Главният изпълнителен директор на тима на Кадилак Дан Таурис обясни, че с участието си в Супербоул тимът ще стигне до „милиони домове“, за да могат феновете „да станат част от приключението на Кадилак във Формула 1.“

