Нова битка с голям залог между Лудогорец и Ференцварош - на живо от Разград със съставите на двата тима
  Никола Цолов вече си има национален фен клуб

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

  • 19 фев 2026 | 19:55
  • 1158
  • 1
Официално е учреден Национален фен клуб на Никола Цолов - първият по рода си в подкрепа на българската звезда в моторния спорт. Сдружението е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

За председател на организацията е избран Александър Коларов, а в Управителния съвет влизат още: Красимир Киров, Димитър Димитров, Георги Маринов и Даниел Любомиров.

Целта на фен клуба е да обедини българските привърженици на автомобилния спорт и Формула 1 и да подкрепя развитието на Никола Цолов - пилот от програмата на Red Bull Junior Team, който от сезон 2026 ще се състезава във Формула 2.

Никола Цолов е едва на 18 години, но вече е сред най-големите надежди на световния автомобилен спорт. Прякорът му „Българския лъв“ е познат на феновете в цяла Европа, а постиженията му в картинга и Формула 3 доказаха, че България има състезател на най-високо ниво. Той е символ на новото поколение и амбицията България да бъде част от голямата сцена във Формула 1.

Съвсем скоро ще стартира национална кампания за набиране на членове, която ще даде възможност на всеки фен да стане част от официалната общност. На членовете ще бъдат предложени специални фен артикули и персонализирана членска карта, като подробности ще бъдат обявени при старта на кампанията.

Всички новини около Националния фен клуб на Никола Цолов следете в официалната Facebook страница.

