  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Антонели зададе темпото в четвъртата сутрин на шейкдауна в Барселона

Антонели зададе темпото в четвъртата сутрин на шейкдауна в Барселона

  • 29 яну 2026 | 14:54
  • 346
  • 0
Антонели зададе темпото в четвъртата сутрин на шейкдауна в Барселона

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели зададе темпото в четвъртата сутринта на шейкдауна преди началото на официалните тестове във Формула 1 през 2026 година.

Италианецът регистрира най-доброто време от началото на изпитанията в Барселона, след като завъртя обиколка за 1:17.081. Освен това Антонели беше и най-активният пилот в рамките на сутрешните часове, след като завъртя общо 90 тура на „Каталуния“.

В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона
В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона

Втори на 1.338 секунди зад Антонели се класира Оскар Пиастри, за когото днешният ден е първи зад волана на Макларън MCL40. Австралиецът направи общо 48 тура, а очакванията са той да остане в кокпита на Макларън до края на деня.

Норис все още не може да повярва, че кара с №1
Норис все още не може да повярва, че кара с №1

Люис Хамилтън беше вторият най-активен пилот сутринта, регистрирайки 87 обиколки, в които неговото най-добро време беше с 1.573 по-слабо от това на Антонели. За седемкратния шампион имаше и едно завъртане в третия сектор още в ранните часове, но след него той продължи безпроблемно участието си в сесия.

Най-малко обиколки в рамките на сутрешната сесия направи Серхио Перес, който завъртя 38 тура с болида на Кадилак. Мексиканецът беше и най-бавният пилот от всички, заемайки петото място с пасив от 4.268 спрямо Антонели.

Очаква се в рамките на днешния ден на пистата да се появи и отборът на Астън Мартин, за който това ще бъде старт на предсезонната подготовка.

