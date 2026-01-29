Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Италия: Шефът на Пирели Моторспорт напуска

В Италия: Шефът на Пирели Моторспорт напуска

  • 29 яну 2026 | 14:24
  • 258
  • 0

Шефът на Пирели Моторспорт Марио Изола ще напусне компанията в близките седмици и това ще стане преди старта на сезона във Формула 1, съобщиха медиите в Италия. Все още обаче темата не е коментирана нито от Изола, нито от компанията-доставчик на гуми във Формула 1. Изола е сред най-уважаваните мениджъри в падока на световния шампионат.

По време на корона вирус пандемията Изола беше доброволец и стана шофьор на линейка, а във Формула 1 е сред любимите събеседници на медиите, които отразяват спорта.

Ето кои отбори тестват в Барселона днес
Ето кои отбори тестват в Барселона днес

Причината за раздялата на Изола с Пирели остава неясна, но се предполага, че е заради вътрешни размествания в компанията, които ще засегнат и моторспорт подразделението. Точно невъзможността да запази настоящия си пост са накарали Изола да погледне извън компанията.

Смята се, че Изола ще премине на работа в Италианския автомобилен клуб (ACI), където ще е сред шефовете или ще е №1 в спортния департамент, което означава, че ще отговаря за Гран При на Италия на “Монца”, рали “Сардиния” от WRC, рали “Рома Капитале” от Европейския рали шампионат и многобройните италиански автомобилни шампионати.

В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона
В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона

Все още няма информация кой ще наследи на поста Изола, но се очаква шанс да получи някой от подчинените му в Пирели Моторспорт, а да не се търси външен човек.

Норис все още не може да повярва, че кара с №1
Норис все още не може да повярва, че кара с №1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

  • 29 яну 2026 | 13:14
  • 563
  • 0
Норис все още не може да повярва, че кара с №1

Норис все още не може да повярва, че кара с №1

  • 29 яну 2026 | 13:07
  • 455
  • 2
Хорнър е дал оферта за дял в Алпин, чака отговор от Рено

Хорнър е дал оферта за дял в Алпин, чака отговор от Рено

  • 29 яну 2026 | 12:36
  • 485
  • 0
В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона

В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона

  • 29 яну 2026 | 12:32
  • 1281
  • 0
Ето кои отбори тестват в Барселона днес

Ето кои отбори тестват в Барселона днес

  • 29 яну 2026 | 11:55
  • 1026
  • 0
Трансферна бомба в MotoGP! Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

Трансферна бомба в MotoGP! Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

  • 29 яну 2026 | 11:38
  • 1931
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 22863
  • 61
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 22276
  • 17
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 7406
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 15882
  • 34
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 16676
  • 10
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 9790
  • 19