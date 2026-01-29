В Италия: Шефът на Пирели Моторспорт напуска

Шефът на Пирели Моторспорт Марио Изола ще напусне компанията в близките седмици и това ще стане преди старта на сезона във Формула 1, съобщиха медиите в Италия. Все още обаче темата не е коментирана нито от Изола, нито от компанията-доставчик на гуми във Формула 1. Изола е сред най-уважаваните мениджъри в падока на световния шампионат.

По време на корона вирус пандемията Изола беше доброволец и стана шофьор на линейка, а във Формула 1 е сред любимите събеседници на медиите, които отразяват спорта.

FORMULA 1 RUMOR: ISOLA SET TO LEAVE PIRELLI BEFORE 2026 SEASON https://t.co/XgKBcDJsUM Mario Isola (pictured) is expected to leave Pirelli before the start of the 2026 Formula 1 season, according to a rumor coinciding with 'shakedown week' in Barcelona. — AutoRacing1.com (@AutoRacing1) January 28, 2026

Ето кои отбори тестват в Барселона днес

Причината за раздялата на Изола с Пирели остава неясна, но се предполага, че е заради вътрешни размествания в компанията, които ще засегнат и моторспорт подразделението. Точно невъзможността да запази настоящия си пост са накарали Изола да погледне извън компанията.

Смята се, че Изола ще премине на работа в Италианския автомобилен клуб (ACI), където ще е сред шефовете или ще е №1 в спортния департамент, което означава, че ще отговаря за Гран При на Италия на “Монца”, рали “Сардиния” от WRC, рали “Рома Капитале” от Европейския рали шампионат и многобройните италиански автомобилни шампионати.

В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона

Все още няма информация кой ще наследи на поста Изола, но се очаква шанс да получи някой от подчинените му в Пирели Моторспорт, а да не се търси външен човек.

Норис все още не може да повярва, че кара с №1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages