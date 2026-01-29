От Ауди разкриха по какво работят в Барселона

Техническият директор на Ауди във Формула 1 Джеймс Кий разкри какъв е основният фокус на германския тим по време на провеждащия се тази седмица шейкдаун в Барселона.

В предвидените пет дни за подготовка на „Каталуния“ всеки отбор може да участва в само три, като Ауди се включи в първия и третия ден на изпитанията в Испания. И в двата дни обаче отборът от Хинвил срещна технически затруднения, които го ограничиха до сумарно под 100 обиколки, което е най-ниският километраж за отбора с два пълни дни за изпитания.

В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

Кий обаче заяви, че фокусът на Ауди за шейкдауна в Барселона е бил именно да изгледи всякакви такива фундаментални спънки преди началото на същинските тестове в Бахрейн други месец. Британецът също така каза, че е обнадежден от факта, че вчера следобед Нико Хюлкенберг направи над 60 обиколки, след като по-рано сутринта той спря на пистата с повредата, която сега Кий разкри, че е била хидравличен теч.

„Този тест е за намирането на проблеми в тези нови коли, особено за нас, които имаме изцяло нова задвижваща система. Тук търсим изцяло надеждност и изглаждане на фундаменталните неща.



„По този въпрос, въпреки че имахме известно забавяне или по-скоро голямо забавяне в края на първия ден поради различни причини, които всички са решими. Но точно затова ние тестваме, ние не искаме да открием тези неща в Мелбърн. В среда видяхме напредък.



„Имахме малко забавяне сутринта с хидравличен теч, много основно нещо. Следобед ние се върнахме на пистата и направихме доста обиколки, така че имаше стъпка напред“, обясни Кий.

Снимки: Formula 1