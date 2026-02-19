Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

Шефът на световните шампиони във Формула 1 при пилотите и конструкторите Макларън Зак Браун обяви днес по време на обедната почивка в на тестовете в Бахрейн, че тимът влиза в групата на четирите най-силни отбора. Става въпрос за тимовете, които се представиха най-убедително от началото на шейкдауна в Барселона и в първия тест в Бахрейн.
„Мисля, че сме създали добър автомобил и ще сме в топ 4 – коментира днес Браун. – Но не знам на каква позиция ще сме. Не мисля, че в момента ние сме лидерът на тази група, но ни чака дълъг сезон и всеки отбор ще трябва да свърши много работа по развитието на колата си. Мисля, че сме в добра позиция за старта на кампанията.
„Колите на Ферари и Мерцедес изглеждат много конкурентни, а и мисля, че все още не сме видели всичко, на което са способни в Ред Бул. Но няма съмнение, че ние ще сме в топ 4.“
Снимки: Imago