Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

  • 19 фев 2026 | 17:05
  • 850
  • 0
Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

Никола Цолов завърши единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година с 12-то време във финалната следобедна сесия на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Напълно според очакванията с покачването на температурите след обедната пауза отборите и пилотите се фокусираха основно върху състезателни симулации с повече гориво и използвани гуми. Българския лъв направи общо 45 обиколки във финалните три часа за подготовка, в които записа най-добро време от 1:29.515 в своя 13-ти тур.

По този начин Цолов се нареди на 12-то място, изоставайки с 3.246 секунди от Киан Шийлдс, който оглави класирането следобед с обиколка за 1:26.269. Пилотът на Айкс изпревари с 0.039 съотборника на Цолов в Кампос Ноел Леон, а тройката с пасив от 0.082 оформи вторият пилот на Айкс Емерсон Фитипалди.

Иначе в рамките на целия финален ден Цолов постигна най-добър резултат от 1:23.654 в рамките на сутрешната сесия. Той го класира на третото място в дневното класиране зад шампиона във Формула 3 Рафаел Камара и Леон, които бяха по-бързи от него.

Никола Цолов в топ 3 в последната сутрин в Барселона
Никола Цолов в топ 3 в последната сутрин в Барселона

Най-активни в следобедната сесия бяха съотборниците в Хайтек Ритомо Мията и Колтън Херта, които направиха съответно 67 и 66 обиколки. Непосредствено зад тях с 62 тура се нареди Камара, който беше единственият друг пилот, който премина границата от 60 обиколки.

Сезон 2026 във Формула 2 ще стартира със състезателния уикенд на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн, който ще се проведе между 6 и 8 март, успоредно с Гран При на Австралия във Формула 1.

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

  • 19 фев 2026 | 15:11
  • 628
  • 0
Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

  • 19 фев 2026 | 14:54
  • 293
  • 0
Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

  • 19 фев 2026 | 14:38
  • 545
  • 0
Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“

Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“

  • 19 фев 2026 | 13:38
  • 1101
  • 0
Васьор: Рано е да говорим за разпределение на силите

Васьор: Рано е да говорим за разпределение на силите

  • 19 фев 2026 | 13:15
  • 1038
  • 0
Шампионът Норис с най-добро време на старта на втория ден в Бахрейн

Шампионът Норис с най-добро време на старта на втория ден в Бахрейн

  • 19 фев 2026 | 13:15
  • 3937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 23405
  • 38
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 6316
  • 10
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 16135
  • 4
Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3089
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 14327
  • 11
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 22984
  • 14