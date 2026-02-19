Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

Никола Цолов завърши единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година с 12-то време във финалната следобедна сесия на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Напълно според очакванията с покачването на температурите след обедната пауза отборите и пилотите се фокусираха основно върху състезателни симулации с повече гориво и използвани гуми. Българския лъв направи общо 45 обиколки във финалните три часа за подготовка, в които записа най-добро време от 1:29.515 в своя 13-ти тур.

По този начин Цолов се нареди на 12-то място, изоставайки с 3.246 секунди от Киан Шийлдс, който оглави класирането следобед с обиколка за 1:26.269. Пилотът на Айкс изпревари с 0.039 съотборника на Цолов в Кампос Ноел Леон, а тройката с пасив от 0.082 оформи вторият пилот на Айкс Емерсон Фитипалди.

Иначе в рамките на целия финален ден Цолов постигна най-добър резултат от 1:23.654 в рамките на сутрешната сесия. Той го класира на третото място в дневното класиране зад шампиона във Формула 3 Рафаел Камара и Леон, които бяха по-бързи от него.

Най-активни в следобедната сесия бяха съотборниците в Хайтек Ритомо Мията и Колтън Херта, които направиха съответно 67 и 66 обиколки. Непосредствено зад тях с 62 тура се нареди Камара, който беше единственият друг пилот, който премина границата от 60 обиколки.

Сезон 2026 във Формула 2 ще стартира със състезателния уикенд на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн, който ще се проведе между 6 и 8 март, успоредно с Гран При на Австралия във Формула 1.

