Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка

Атлетико Мадрид изпрати оферта за халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка, съобщават испанските и германските медии. Както е известно, договорът на полузащитника изтича в края на сезона и очевидно няма да бъде подновен.

Поради тази причина испанците са пратили скромната оферта от само 2-3 млн. евро за германския национал. По-важното обаче е, че те са склонни да плащат още от сега солидната оставаща заплата на Горетцка, която до средата на юни възлиза на близо 8.5 млн. евро.

Confirmation by @MatteMoretto that Atlético submitted an official offer for Goretzka. Bayern will decide what to do in the coming hours https://t.co/ZYvn8sG7yM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2026

Очаква се Байерн в близките часове да даде отговор на предложението. Самият играч също няма против да премине в Атлетико Мадрид.

Горетцка е част от Байерн от 2018 г. след трансфера си от Шалке 04, но очевидно няма бъдеще в баварския гранд, като Милан също има интерес към него. Атлетико пък се нуждае от подкрепление в халфовата линия след напускането на Конър Галахър в посока Тотнъм.

