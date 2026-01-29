Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка

Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка

  • 29 яну 2026 | 17:44
  • 379
  • 0
Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка

Атлетико Мадрид изпрати оферта за халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка, съобщават испанските и германските медии. Както е известно, договорът на полузащитника изтича в края на сезона и очевидно няма да бъде подновен.

Поради тази причина испанците са пратили скромната оферта от само 2-3 млн. евро за германския национал. По-важното обаче е, че те са склонни да плащат още от сега солидната оставаща заплата на Горетцка, която до средата на юни възлиза на близо 8.5 млн. евро.

Очаква се Байерн в близките часове да даде отговор на предложението. Самият играч също няма против да премине в Атлетико Мадрид.

Горетцка е част от Байерн от 2018 г. след трансфера си от Шалке 04, но очевидно няма бъдеще в баварския гранд, като Милан също има интерес към него. Атлетико пък се нуждае от подкрепление в халфовата линия след напускането на Конър Галахър в посока Тотнъм.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

  • 29 яну 2026 | 13:31
  • 3421
  • 1
Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

  • 29 яну 2026 | 12:29
  • 2427
  • 0
Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

  • 29 яну 2026 | 12:05
  • 1564
  • 1
Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

  • 29 яну 2026 | 11:53
  • 5392
  • 3
Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

  • 29 яну 2026 | 11:42
  • 3937
  • 0
Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

  • 29 яну 2026 | 11:21
  • 3029
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 6520
  • 9
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 31963
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 12936
  • 5
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 13430
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 30079
  • 24
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 23761
  • 14