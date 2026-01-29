Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка

Атлетико Мадрид изпрати оферта за халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка, съобщават испанските и германските медии. Както е известно, договорът на полузащитника изтича в края на сезона и очевидно няма да бъде подновен.
Поради тази причина испанците са пратили скромната оферта от само 2-3 млн. евро за германския национал. По-важното обаче е, че те са склонни да плащат още от сега солидната оставаща заплата на Горетцка, която до средата на юни възлиза на близо 8.5 млн. евро.
Очаква се Байерн в близките часове да даде отговор на предложението. Самият играч също няма против да премине в Атлетико Мадрид.
Горетцка е част от Байерн от 2018 г. след трансфера си от Шалке 04, но очевидно няма бъдеще в баварския гранд, като Милан също има интерес към него. Атлетико пък се нуждае от подкрепление в халфовата линия след напускането на Конър Галахър в посока Тотнъм.
Снимки: Imago