Как Хонда успя да открадне Фабио Куартараро от Ямаха?

По-рано днес motorsport.com съобщи, че световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро ще се раздели с Ямаха, за да премине в Хонда за началото на новата ера в кралския клас догодина. Но както точно се стигна до този трансфер, който е много вероятно да бъде потвърден в най-кратки срокове?

Трансферна бомба в MotoGP! Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

Всичко се дължи на прогреса, който от Хонда демонстрираха през последните малко повече от 12 месеца. В края на сезон 2024 марката от Токио разполагаше с най-слабия мотоциклет в кралския клас и нейните пилотите редовно окупираха дъното на класирането във всяка една сесия.

След привличането на Романо Албесиано за технически директор и на Алейш Еспаргаро за тестов пилот обаче нещата се промениха. Резултатите не закъсняха и във втората половина на сезон 2025 пилотите на Хонда започнаха да се доближават до челото на класирането, което позволи на Жоан Мир да запише два подиума на сухо във финалните шест старта за годината. Отделно по-рано през годината Йоан Зарко спечели домашната си Гран При на Франция под дъжда в Льо Ман, а две седмици по-късно завърши втори в Обединеното кралство.

Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор

В края на сезона Хонда завърши на четвъртото място в класирането при конструкторите и събра достатъчно точки, за да се изкачи от Категория D в Категория C на ранкирането на производителите. В същото време при Ямаха не беше регистриран почти никакъв напредък през 2025 година, въпреки силните квалификации, които Куартараро записваше почти през целия сезон.

Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?

Една от причините за тази липса на прогрес беше работата на Ямаха по изцяло новия V4 мотор, който направи своя състезателен дебют във втората половина на миналата година. Машината беше тестване неколкократно и от Куартараро, който обаче изглежда не е останал много доволен от него и от цялостната липсва на прогрес в Ямаха, което е довело до неговото решение да се раздели с марката от Ивата.