Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  3. Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"

  • 28 яну 2026 | 13:12
  • 472
  • 0
Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин ще пропусне първия предсезонен тест за 2026 година, който ще се проведе от сряда до четвъртък идната седмица на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Пилотът на Априлия все още се възстановява от две коригиращи операции, които е претърпял през зимата и затова няма да може да се включи в трите дни за подготовка в Куала Лумпур. Той обаче ще бъде в Малайзия, за да следи изкъсо работата на съотборника си Марко Бедзеки и тестовия пилот на Априлия Лоренцо Савадори.

Мартинатора преживя един много труден сезон 2025, в който пропусна общо 15 състезания заради серия от контузии. През декември Мартин се е подложил на две коригиращи операции – една на дясната ключица и една на лявата китка.

Очакванията са испанецът да се завърне на пистата за втория предсезонен тест, който ще се проведе в Тайланд на 21 и 22 февруари. Сезон 2026 в MotoGP ще стартира с Гран При на Тайланд, която ще се състои между 27 февруари и 1 март.

Снимки: Gettyimages

