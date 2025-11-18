Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?

  • 18 ное 2025 | 13:21
Японският производител Хонда регистрира своя най-успешен сезон в MotoGP от 2021 година насам, след като завърши на четвъртото място в конструкторския шампионат, изпреварвайки Ямаха.

В хода на сезон 2025 пилотите на Хонда записаха общо четири подиума, включително победата на Йоан Зарко в Гран При на Франция. Те събраха общо 285 точки, с което Хонда събра абсолютния минимум точки, за да се изкачи с една категория нагоре в категоризацията на производителите в MotoGP.

Тази категоризация определя кой производител с какви ограничения разполага в своята развойна дейност. В категория D, където се намираше Хонда до края на сезон 2025, ограниченията са най-малки, което позволява на екипите да правят по-бърз прогрес.

С изкачването си в категория C обаче японският производител трябва да се откаже от някои значителни предимства, с които разполагаше до края на изминалата кампания. Едно от тях е възможността да използва своите официални пилоти по време на частните си тестове, в които вече Хонда ще може да разчита само на номинираните си тестови пилоти – Алейш Еспаргаро и Такааки Накагами.

Отделно тези частни тестове ще могат да се провеждат на само три писти от календара на MotoGP, които Хонда ще трябва да номинира предварително. В допълнение Хонда ще разполага със само 220 гуми за своите частни изпитания, а не са 260, както беше до края на сезон 2025.

В допълнение към по-строгите ограничения за тестовете Хонда вече няма да може да развива своя двигател в хода на сезона, а вместо това ще трябва да го хомологира в началото на кампанията. Броят на двигателите, които пилотите на Хонда ще могат да използват, също ще бъде ограничен допълнително от 10 на 8. Последното по-значително ограничение е свързано с броя на разрешените промени по обтекателя, който всеки пилот на Хонда ще може да промени само веднъж в хода на сезон 2026.

Ясно е с кои номера ще се състезават Топрак Рагталиоглу и Диого Морейра в MotoGP
Ясно е с кои номера ще се състезават Топрак Рагталиоглу и Диого Морейра в MotoGP

Въпреки тези загубени предимства спрямо европейските марки – Априлия, Дукати и КТМ, в Хонда не съжаляват за нищо, тъй като това тяхно изкачване в категоризацията е доказателство за техния напредък. След изкачването на Хонда в категория С, където са още Априлия и КТМ, единствено Ямаха остава в най-долната категория D. Дукати пък е единствената марка в най-горната категория А.

„За мен нищо не е загубено – заяви Лука Марини, чието седмо място във Валенсия в неделя изкачи Хонда в категория С. – За мен това е една голяма стъпка напред, това беше нашата цел от началото на сезона и е фантастично, че я постигнахме в последното състезание за сезона и то благодарение на мен.

„Наистина съм щастлив. Видях, че хората в гаража бяха супер щастливи, всички от страната на Жоан (Мир), отбора на LCR, моят екип, но и тестовият екип, както и всички японци, защото, в крайна сметка, ние сме тук, но хората имат семейства по целия свят. Фантастично е, че ние постигнахме тази цел не само за нас, но и за хората, които сега ще могат да прекарат малко повече време със своите семейства.

„Сега ние сме много близо. Трябва да използваме добре ресурсите, с които разполагаме и гумите, чието количество ще бъде намалено. Така че, с добър план, ние ще можем да продължим да напредваме и без тези допълнителни свободи. Ще бъде фантастично да подобряваме мотора догодина“, каза още италианецът.

Снимки: Gettyimages

