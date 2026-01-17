Хонда проведе първи пълноценен тест с 850-кубиковия си мотор

Японският производител Хонда проведе първия пълноценен тест с новия си 850-кубиков мотор на пистата „Сепанг“ в Малайзия с Такааки Накагами.

Както е известно Хонда посети малайзийското трасе в средата на декември, но тогава дъжд провали тестовите планове и Накагами успя да направи само няколко обиколки. Сега обаче условията бяха доста по-благоприятни и това позволи на Хонда да направи първия същински тест на RC214V.

Засега Хонда ще продължи работата върху RC214V само с Накагами, докато Алейш Еспаргаро ще остане фокусиран върху развитието на RC213V с гумите на Мишлен. Това ще продължи до средата на май, след което и испанецът ще започне работа по мотора за сезон 2027 с гумите на Пирели.

Снимки: Gettyimages