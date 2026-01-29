Арвид Линдблад: Не съм сигурен дали съм напълно готов за Формула 1

18-годишният Арвид Линдблад ще дебютира като титуляр за Рейсинг Булс на старта на сезон 2026 в Австралия, но новакът призна, че не се чувства напълно готов за Формула 1. Линдблад вече записа първите си километри с новата кола на тима в първия ден от шейкдауна в Барселона. Той навъртя 42 обиколки, но колата му спря на пистата заради повреда.

Линдблад завърши шести във Формула 2 през миналата година, като той е част от програмата за млади пилоти на Ред Бул от 2021 година.

Kicking off Day 1 in Barcelona! 💪



Who went out on track today, and what times did they first leave their garages? 👀#F1 pic.twitter.com/LQjs0YGHwz — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

“Не знам дали съм готов за Формула 1 имам да уча още много, не съм сигурен, че съм напълно готов - обясни Линдблад пред F1 TV. - Но не мисля за това, все още съм в процес на подготовка. Искам да науча колкото се може повече преди старта в Мелбърн.

“В момента мисля само за работата ми с тима, на симулатора, на пистата, за работата с инженерите, искам да съм като гъба, да попивам всичко ново.”

В Рейсинг Булс вече дават високи оценки на работата на Линдблад.

“Арвид е спокоен, истински професионалист - обясни №2 в техническия департамент на тима Тим Гос. - От него получаваме коректна информация за колата. Това е впечатляващо за един толкова млад пилот. Представянето му на пистата също беше на много високо ниво, както и работата му с новата задвижваща система.

“Все още работим по баланса на колата и неговата информация е семпла, ясна, това много ме впечатли.”

