  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Арвид Линдблад: Не съм сигурен дали съм напълно готов за Формула 1

Арвид Линдблад: Не съм сигурен дали съм напълно готов за Формула 1

  • 29 яну 2026 | 15:00
  • 106
  • 0

18-годишният Арвид Линдблад ще дебютира като титуляр за Рейсинг Булс на старта на сезон 2026 в Австралия, но новакът призна, че не се чувства напълно готов за Формула 1. Линдблад вече записа първите си километри с новата кола на тима в първия ден от шейкдауна в Барселона. Той навъртя 42 обиколки, но колата му спря на пистата заради повреда.

Линдблад завърши шести във Формула 2 през миналата година, като той е част от програмата за млади пилоти на Ред Бул от 2021 година.

“Не знам дали съм готов за Формула 1 имам да уча още много, не съм сигурен, че съм напълно готов - обясни Линдблад пред F1 TV. - Но не мисля за това, все още съм в процес на подготовка. Искам да науча колкото се може повече преди старта в Мелбърн.

“В момента мисля само за работата ми с тима, на симулатора, на пистата, за работата с инженерите, искам да съм като гъба, да попивам всичко ново.”

В Рейсинг Булс вече дават високи оценки на работата на Линдблад.

“Арвид е спокоен, истински професионалист - обясни №2 в техническия департамент на тима Тим Гос. - От него получаваме коректна информация за колата. Това е впечатляващо за един толкова млад пилот. Представянето му на пистата също беше на много високо ниво, както и работата му с новата задвижваща система.

“Все още работим по баланса на колата и неговата информация е семпла, ясна, това много ме впечатли.”

Снимки: Gettyimages

