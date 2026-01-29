Популярни
Ето кои отбори тестват в Барселона днес

  • 29 яну 2026 | 11:55
  • 716
  • 0

Общо пет отбора са направили обиколки на пистата „Каталуния“ от началото днешния четвърти ден на петдневния шейкдаун, който се провежда в Барселона.

Това с екипите на Кадилак, Макларън, Мерцедес, Ферари и Рейсинг Булс. Очакванията са по-късно днес към тях да се присъедини и Астън Мартин, за който това ще бъде първи подготвителен ден преди старта на сезон 2026.

За Кадилак на пистата е Серхио Перес, а Макларън, Мерцедес, Ферари и Рейсинг Булс разчитат съответно на Оскар Пиастри, Андреа Кими Антонели, Люис Хамилтън и Лиам Лоусън. До момента има данни само един инцидент от началото на деня – завъртане на Хамилтън в третия сектор, след което седемкратният шампион е продължил участието си без да се налага спиране на сесията.

За Мерцедес и Рейсинг Булс това е последният ден за подготовка в Барселона, въпреки че шейкдаунът ще продължи и утре. Според регламента всеки отбор има правото да участва в само три от наличните пет дена за подготовка в Испания, а и за Мерцедес, и за Рейсинг Булс това е третия ден, след като и двата отбора участва и в понеделник и сряда.

Алпин, Ауди, Хаас и Ред Бул вече участваха в два дена, но пропускат днешния. Очаква се тези четири отбора да се завърнат на пистата по време на утрешния финален ден за подготовка в Барселона. След това ще има още шест дни за изпитания в Бахрейн, които ще бъдат разделение в два тридневни теста. Тогава на пистата ще трябва да видим и Уилямс, който е единственият екип, който пропуска изцяло шейкдауна в Барселона.

Снимки: Red Bull Content Pool

