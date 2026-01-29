Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис все още не може да повярва, че кара с №1

Норис все още не може да повярва, че кара с №1

  • 29 яну 2026 | 13:07
  • 174
  • 1

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че все още му е трудно да повярва, че кара с №1 на своя автомобил.

Британецът избра да се възползва от правото си да се състезава с №1 във Формула 1 през 2026 година като действащ световен първенец. Норис направи своите първи обиколки с шампионския номер по време на вчерашния трети ден на шейкдауна в Барселона, а самият той призна в края на деня, че все още му е трудно да повярва, че пред неговото име седи №1.

Ландо Норис е останал впечатлен от ускорението на новите коли във Формула 1
Ландо Норис е останал впечатлен от ускорението на новите коли във Формула 1

„Беше хубаво да се върна, хубаво да видя №1 на моята кола, доста сюрреалистично беше. Видях го на екраните с класирането, все още го намирам за невероятно. Щуро е да го видя. Сега за първи път го видях на моя костюм, на колата, на екраните и всички тези нещо, усещането е хубаво“, заяви Норис.

Снимки: Formula 1

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

  • 28 яну 2026 | 19:55
  • 2189
  • 0
Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

  • 28 яну 2026 | 19:35
  • 6023
  • 0
Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

  • 28 яну 2026 | 19:26
  • 2933
  • 0
В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

  • 28 яну 2026 | 19:20
  • 1261
  • 0
От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1630
  • 0
Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

  • 28 яну 2026 | 18:08
  • 1950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 18028
  • 35
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 17127
  • 9
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 4352
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13683
  • 23
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 12563
  • 8
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 6005
  • 13