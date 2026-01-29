Норис все още не може да повярва, че кара с №1

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че все още му е трудно да повярва, че кара с №1 на своя автомобил.

Британецът избра да се възползва от правото си да се състезава с №1 във Формула 1 през 2026 година като действащ световен първенец. Норис направи своите първи обиколки с шампионския номер по време на вчерашния трети ден на шейкдауна в Барселона, а самият той призна в края на деня, че все още му е трудно да повярва, че пред неговото име седи №1.

Ландо Норис е останал впечатлен от ускорението на новите коли във Формула 1

„Беше хубаво да се върна, хубаво да видя №1 на моята кола, доста сюрреалистично беше. Видях го на екраните с класирането, все още го намирам за невероятно. Щуро е да го видя. Сега за първи път го видях на моя костюм, на колата, на екраните и всички тези нещо, усещането е хубаво“, заяви Норис.

Снимки: Formula 1