В Мерцедес са надскочили очакванията си за шейкдауна в Барселона

Главният инженер в отбора на Мерцедес Андрю Шовлин заяви, че Сребърните стрели са надскочили очакванията, които са имали преди началото на шейкдауна в Барселона относно километража, който ще навъртят.

What is a Shakedown? 🤔



New season, new cars, new questions.



Here’s your ultimate guide to our running in Barcelona. pic.twitter.com/Y6ql8os2SS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 28, 2026

В понеделник Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завъртяха общо 151 обиколки на „Каталуния“, а вчера двамата направиха сумарно 183 тура. Така след първите два от трите дни, в които Мерцедес може да тества през тази седмица, Сребърните стрели вече имат над пет състезателни дистанции на испанското трасе, докато част от техните съперници още не са направили и 100 обиколки.

Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

„Много сме доволни – каза Шовлин след края на вчерашния ден в Барселона. – Вече направихме два от трите ни разрешение дена. Ние малко или много изпълнихме всичките цели, които си бяхме поставили за първия и втория ден.



„Доволни сме как върви колата. Само днес успяхме да покрием над две състезателни дистанции. И двамата ни пилоти усещат това, но в края колата се движеше много силно, което беше много окуражително.



„Определено сме по-напред с километража спрямо нашите очаквания, така че това е добре. Принципно очаквахме да имаме някакви проблеми с надеждността, които да ни костват време. Но колата работи безпроблемно. Всъщност ние губим повече време на пистата от повредите на другите и червените флагове, колкото от наши проблеми.



„От гледна точка събраните данни, ние се движим добре, но всичките електрически системи са нови, имаме някои проблеми със събирането на данните и тяхната точност, които решаваме. Но, както казах, ние имахме дълъг списък с неща и ако не друго, ние изпреварваме графика, който си бяхме предвидили“, обясни още Шовлин.

Снимки: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team