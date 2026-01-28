Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

  • 28 яну 2026 | 19:38
  • 316
  • 1

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков уважи изложбата, посветена на Димитър Пенев. Шефът на “червените” е на мнение, че Пената трябва да се следва като истински пример - не само на терена, но и в живота.

Стратегът: живот в кадри - откриха фотоизложба, посветена на Димитър Пенев
Стратегът: живот в кадри - откриха фотоизложба, посветена на Димитър Пенев

"Болката е голяма, защото изпратихме голяма личност. Не само като футболни успехи, но и като човечност и поведение извън терена. Тук трябва да акцентираме върху паметта и това, което можем да извадим като изводи след него. Тази инициатива е именно това. Футболистите имаха възможност да научат много за този човек. Наред с подготовката може би ще посетят и тази изложба. Иска ми се тъгата да бъде изместена постепенно от позитивното", каза Величков.

