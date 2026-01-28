Популярни
Млад талант на Лече от Милан е решил да се подложи на операция

  • 28 яну 2026 | 17:39
Нападателят на Лече Франческо Камарда е решил днес да се подложи на операция на дясното си рамо, обявиха от клуба. Предполага се, че 17-годишният талант ще се възстановява от интервенцията около три месеца.

Лече съобщава, че играчът Франческо Камарда ще премине операция на дясното му рамо днес. След период на консервативна операция и допълнителна медицинска консултация, Лече позволи на футболиста да се подложи на операция. След нея играчът ще започне своя рехабилитационен процес, за да участва в заключителната фаза на първенството“, гласи изявлението.

Камарда играе в Лече като преотстъпен от Милан с включена опция за неговото закупуване. Той е записал 19 мача с 1 гол и 1 асистенция, но пропусна последните четири двубоя на тима именно заради своята травма. Дори се появиха слухове, че „росонерите“ са готови да прекратят наема предвид контузията му, но изглежда, че младият италианец ще остане при „джалоросите“ поне до края на сезона.

Снимки: Gettyimages

