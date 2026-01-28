Млад талант на Лече от Милан е решил да се подложи на операция

Нападателят на Лече Франческо Камарда е решил днес да се подложи на операция на дясното си рамо, обявиха от клуба. Предполага се, че 17-годишният талант ще се възстановява от интервенцията около три месеца.

„Лече съобщава, че играчът Франческо Камарда ще премине операция на дясното му рамо днес. След период на консервативна операция и допълнителна медицинска консултация, Лече позволи на футболиста да се подложи на операция. След нея играчът ще започне своя рехабилитационен процес, за да участва в заключителната фаза на първенството“, гласи изявлението.

📄 Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra.

Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico.

Dopo… pic.twitter.com/HFjwM2Da5x — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 28, 2026

Камарда играе в Лече като преотстъпен от Милан с включена опция за неговото закупуване. Той е записал 19 мача с 1 гол и 1 асистенция, но пропусна последните четири двубоя на тима именно заради своята травма. Дори се появиха слухове, че „росонерите“ са готови да прекратят наема предвид контузията му, но изглежда, че младият италианец ще остане при „джалоросите“ поне до края на сезона.

