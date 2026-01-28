Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

Андреа Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден на шейкдауна в Барселона, след като даде най-доброто време в рамките на днешната сесия, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел.

В рамките на сутрешните часове Ръсел завъртя общо 92 обиколки, постигайки най-добро време от 1:17.580. Впоследствие британецът освободи кокпита на W17 на съотборника си Антонели, който на свой ред направи 91 тура с най-добро време от 1:17.362, с което той изпревари с 0.218 Ръсел.

Третото място в края на деня зае световния шампион Ландо Норис, който изкара цял ден зад волана на Макларън MCL40, правейки общо 76 обиколки. В най-бързия си тур Норис беше с 0.945 по-бавен от Антонели, като единствен той записа пасив от по-малко от секунда спрямо дуото на Мерцедес.

Четвърти и пети се наредиха съотборниците в Алпин Франко Колапинто и Пиер Гасли, които също изкараха по половин ден в A526, покривайки общо 125 обиколки. Оливър Беарман завърши деня на шестото място, но пилотът на Хаас регистрира най-ниския километра, завъртайки едва 42 тура след едно спиране на пистата още в сутрешните часове.

А най-активен от всички беше новобранецът Арвид Линдблад, който получи цял ден в болида на Рейсинг Булс. Британският състезател даде седмото време и направи общо 120 тура. По-бавен от него беше единствено Нико Хюлкенберг от Ауди, който също прекара доста време в гаража на тима си.

Германецът спря на пистата още в четвъртата си обиколка сутринта и не се върна на пистата до обяд. В следобедните часово обаче R26 показа добра надеждност и позволи на Хюлкенберг да завърши деня с повече от една пълна състезателна дистанция на „Каталуния“ (66 обиколки), след като германецът врътна 68 тура.

В днешния трети ден на шейкдауна в Барселона участие не взеха отборите на Астън Мартин, Кадилак, Ферари и Ред Бул, които се очаква да бъдат на пистата утре и в петък. Астън Мартин, Кадилак и Ферари, както и Макларън, ще могат да карат и в двата финалните дни за подготовка в Барселона. В същото време Алпин, Ауди, Мерцедес, Ред Бул и Рейсинг Булс ще трябва да изберат само един от двата дни. Уилямс пропуска изцяло изпитанията в Испания.