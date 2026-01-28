Джордж Ръсел най-бърз до обяд в третия ден в Барселона

Джордж Ръсел беше най-бърз в сутрешните часове на третия ден на първия предсезонен тест за годината във Формула 1, който се провежда в Барселона.

Участие в днешния ден взимат общо шест отбора, като освен Мерцедес на пистата са още Алпин, Ауди, Макларън, Хаас и Рейсинг Булс, съответно с Франко Колапинто, Нико Хюлкенберг, Ландо Норис, Оливър Беарман и новобранеца Арвид Линдблад. Най-активен от всички беше Ръсел, който завъртя цели 92 обиколки, в които постигна най-добро време от 1:17.580.

Ландо Норис дебютира с №1 на носа на колата си

По този начин той изпревари с 1.570 секунди Колапинто, който направи 56 тура с болида на Алпин. Тройката с пасив от 2.092 оформи световният шампион Норис, който направи 34 обиколки в първия тестов ден на Макларън за годината. Линдблад се нареди четвърти с 61 обиколки и изоставане от 3.314, а зад него останаха Беарман и Хюлкенберг, които срещнаха технически трудности в сутрешните часове.

И двамата имаха спирания на пистата, като за Хюлкенберг то дойде след едва четири обиколки. Това е втория пореден тестов ден, в който Ауди изпитва трудности, след като в понеделник Габриел Бортолето завъртя само 27 тура в рамките на откриващия ден на изпитанията в Барселона.

Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

Днешния тестов ден освен отбора на Уилямс, който пропуска изцяло изпитанията в Барселона, се пропуска още от Астън Мартин, Кадилак, Ферари и Ред Бул. Очаква се всички тези отбори, без Ред Бул, да се появят на пистата утре и в петък, а Биковете ще участват в само един от оставащите дни, след като се включиха в първите два дена за подготовка на „Каталуния“.

Снимки: Mercedes-AMG Petronas F1 Team