В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

Пилотът на Ауди Габриел Бортолето заяви, че в германския тим са очаквали да срещнат определени трудности в хода на шейкдауна в Барселона, който действително се оказва много трудно за отбора от Хинвил.

В понеделник Бортолето успя да направи 27 обиколки пред повреда да го принуди да спре на пистата и той повече да не напусне гаража си до края на деня. А днес неговият съотборник Нико Хюлкенберг също спря на пистата след само четири тура и няма данни германецът да се е върнал на трасето.

Но Бортолето сподели, че подобни трудности са били очаквани от Ауди преди дебюта на отбора в световния шампионат. Надеждата на бразилеца е тези спънки да бъдат изчистени още в Барселона, за да не пречат на тима по време на много по-важните тестове в Бахрейн и в хода на сезона.

„Вършихме доста добра работа сутринта, правихме обиколки, тествахме някои неща. Движехме се в правилната посока, но както и очаквахме, това е шейкдаун и всичко може да се случи. Очаквахме да срещнем трудности с колата тук и там. Намерихме няколко проблема, които ни извадиха за деня практически още от сутринта. Така че аз не карах много, но тези неща бяха очаквани.



„Надявам се всичко да се проявява сега, а не по време на тестовете в Бахрейн или в първите състезания за годината. Генерално бих казал, че нещата са позитивни, когато сме на пистата. Беше хубаво да придобия усещане за новата кола, новите правила, задвижващата система и всичко. Надявам се в следващия ден, в който ще съм на пистата, да направя повече обиколки