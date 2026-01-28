Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач понесе още един удар преди в решителния мач срещу Интер, който започва след броени часове.
Ковач призна за кадровите проблеми на Дортмунд, но вярва в успеха срещу Интер
Специалистът ще трябва да се справя без още един основен играч в защита, тъй като бранителят Валдемар Антон отпада от състава. Медиите в Германия съобщават, че той е аут поради инфекция. Антон е твърд титуляр за Дортмунд, като от началото на сезона има 27 мача и 2 попадения.
Това е поредна неприятност за Ковач, след като още вчера стана ясно, че Никлас Зюле отпада заради проблеми в гърба. Друг бранител - Аарон Анселмино, пък бе призован обратно в Челси, така че се очаква до Нико Шлотербек в тройката централни защитници да застанат капитанът Емре Джан и Рами Бенсебаини.
Това не са единствените главоболия за Ковач, като Марсел Забитцер също е контузен, а Даниел Свенсон пък е наказан.
Снимки: Imago