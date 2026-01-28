Популярни
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 482
  • 0

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач понесе още един удар преди в решителния мач срещу Интер, който започва след броени часове.

Ковач призна за кадровите проблеми на Дортмунд, но вярва в успеха срещу Интер
Ковач призна за кадровите проблеми на Дортмунд, но вярва в успеха срещу Интер

Специалистът ще трябва да се справя без още един основен играч в защита, тъй като бранителят Валдемар Антон отпада от състава. Медиите в Германия съобщават, че той е аут поради инфекция. Антон е твърд титуляр за Дортмунд, като от началото на сезона има 27 мача и 2 попадения.

Това е поредна неприятност за Ковач, след като още вчера стана ясно, че Никлас Зюле отпада заради проблеми в гърба. Друг бранител - Аарон Анселмино, пък бе призован обратно в Челси, така че се очаква до Нико Шлотербек в тройката централни защитници да застанат капитанът Емре Джан и Рами Бенсебаини.

Това не са единствените главоболия за Ковач, като Марсел Забитцер също е контузен, а Даниел Свенсон пък е наказан.

Снимки: Imago

