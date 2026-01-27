Фотоизложба, посветена на Димитър Пенев, ще бъде открита утре в София

Фотоизложба, посветена на великия Димитър Пенев, ще бъде открита утре, сряда, 28 януари, в 16.30 часа в Градската градина пред Народния театър в София.



Историята на легендарния футболист и треньор №1 на България за ХХ век, изградил най-големия успех в историята на българския футбол - бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 година е проследена в 80 фотографии, заснети от признатия фотограф Бончук Андонов. Инициативата се организира от Столична община със съдействието на Фондация "София - Европейска столица на спорта".