  • 28 яну 2026 | 18:19
Септември (Тервел) с категоричен успех, уцели пет пъти гредите

Септември (Тервел) надигра Спартак II (Варна) с 3:0 в приятелска среща. Още доста можеха да вкарат футболистите на Георги Иванов-Геша. Тодор Кулев откри резултата в 35-ата минута. Христодар Христов удвои малко след почивката. Димитър Михалев реализира третото попадение, четвърт час преди края. Общо пет пъти гредите помогнаха на варненския вратар. Четири пъти ги уцели Петър Георгиев. Петима от състава на Септември не взеха участие в контролата. Геша пусна в игра всички, които бяха в групата за мача.  

