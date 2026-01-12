Популярни
Тази вечер Геша повежда Септември (Тервел)

  • 12 яну 2026 | 07:56
  • 249
  • 0

Септември (Тервел) се събира довечера в 20:00 часа за начало на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Няма промени в състава. 18 футболисти ще участват в първото занимание. Селекцията на Георги Иванов-Геша ще тренира на местната база до възобновяването на първенството. Есенният първенец ще играе приятелски срещи в хода на процеса. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Сигурните контроли засега са с Миньор (Перник), Спартак (Варна) и Дунав (Русе), съответно на 21 януари, 28 януари и 7 февруари.

