Тази вечер Геша повежда Септември (Тервел)

Септември (Тервел) се събира довечера в 20:00 часа за начало на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Няма промени в състава. 18 футболисти ще участват в първото занимание. Селекцията на Георги Иванов-Геша ще тренира на местната база до възобновяването на първенството. Есенният първенец ще играе приятелски срещи в хода на процеса. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Сигурните контроли засега са с Миньор (Перник), Спартак (Варна) и Дунав (Русе), съответно на 21 януари, 28 януари и 7 февруари.