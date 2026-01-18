Спартак II (Варна) срази Черноморец II (Бургас)

Популярни
Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна) ІІ
  • 18 яну 2026 | 15:38
  • 455
  • 0
Спартак II (Варна) надигра гостуващия му Черноморец II (Бургас) с 4:0 в приятелска среща. Домакините материализираха надмощието си с по две попадения в полувремената. Головете вкараха Йоан Киров, Данийл Затонов, Александър Янчев и Кристиян Несторов.

