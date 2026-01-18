Спартак II (Варна) срази Черноморец II (Бургас)

Спартак II (Варна) надигра гостуващия му Черноморец II (Бургас) с 4:0 в приятелска среща. Домакините материализираха надмощието си с по две попадения в полувремената. Головете вкараха Йоан Киров, Данийл Затонов, Александър Янчев и Кристиян Несторов.
Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
