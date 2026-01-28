Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

  • 28 яну 2026 | 18:08
  • 391
  • 0

Повредите и проблемите в новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти и това може да има важно значение в хода на сезон 2026. Това са някои от първите изводи след началото на шейкдауна в Барселона.

Пилотът на Хаас Оливър Беарман даде пример с повредата, която днес го задържа неочаквано дълго време в бокса. В началото на тестовете британецът записа 154 обиколки в първия ден, но днес сутринта новият VF-26 дефектира и екипът на американския тим успя да върне колата точно преди обедната почивка. Така Беарман успя да запише едва 21 обиколки сутринта.

Джордж Ръсел най-бърз до обяд в третия ден в Барселона
Джордж Ръсел най-бърз до обяд в третия ден в Барселона

Беарман подсказа, че проблемът е бил свързан със задвижващата система и допълни, че миналата година такава повреда е щяла да бъде отстранена много бързо. За тази година задвижващите системи са без мотор-генераторната група MGU-H и мощността, която идва от бензиновия мотор и електрическия блок е почти 50 на 50 процента. Заради тези промени много от проблемите в задвижващите системи са станали по-трудни за откриване и диагностициране.

„За съжаление, имахме малък проблем, но нали тестовете са за това – обясни Беарман. – Очаквахме да имаме такива проблеми. Всички разучават новите си коли, новите части и процедурите. При колата ни за миналата година този проблем щеше да е отстранен за 30 минути, а сега това отне доста повече време.

Трябва ли Хамилтън да се притеснява от липсата на състезателен инженер?
Трябва ли Хамилтън да се притеснява от липсата на състезателен инженер?

„Сега използваме повече по-сложни детайли и задвижващата система е по-различна в сравнение с тези от миналата година.“

Беарман се върна на пистата за следобедната сесия в Барселона и коментира, че в Хаас трябва да се гордеят с това, че шейкдаунът за тима е започнал сравнително успешно и без големи проблеми.

Снимка: Хаас

W17 е най-големият проект, по който някога са работили в Мерцедес
W17 е най-големият проект, по който някога са работили в Мерцедес
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

  • 28 яну 2026 | 13:50
  • 1601
  • 0
В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48

В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48

  • 28 яну 2026 | 13:20
  • 929
  • 0
Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"

Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"

  • 28 яну 2026 | 13:12
  • 884
  • 0
И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

  • 28 яну 2026 | 12:33
  • 1383
  • 0
Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

  • 28 яну 2026 | 12:13
  • 625
  • 0
Мика Хакинен: Бях по-добър от Михаел Шумахер

Мика Хакинен: Бях по-добър от Михаел Шумахер

  • 28 яну 2026 | 11:37
  • 7479
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 46439
  • 121
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 11683
  • 2
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 3974
  • 2
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 159282
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 15189
  • 12
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 9997
  • 11