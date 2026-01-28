Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

Повредите и проблемите в новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти и това може да има важно значение в хода на сезон 2026. Това са някои от първите изводи след началото на шейкдауна в Барселона.

Пилотът на Хаас Оливър Беарман даде пример с повредата, която днес го задържа неочаквано дълго време в бокса. В началото на тестовете британецът записа 154 обиколки в първия ден, но днес сутринта новият VF-26 дефектира и екипът на американския тим успя да върне колата точно преди обедната почивка. Така Беарман успя да запише едва 21 обиколки сутринта.

Беарман подсказа, че проблемът е бил свързан със задвижващата система и допълни, че миналата година такава повреда е щяла да бъде отстранена много бързо. За тази година задвижващите системи са без мотор-генераторната група MGU-H и мощността, която идва от бензиновия мотор и електрическия блок е почти 50 на 50 процента. Заради тези промени много от проблемите в задвижващите системи са станали по-трудни за откриване и диагностициране.

„За съжаление, имахме малък проблем, но нали тестовете са за това – обясни Беарман. – Очаквахме да имаме такива проблеми. Всички разучават новите си коли, новите части и процедурите. При колата ни за миналата година този проблем щеше да е отстранен за 30 минути, а сега това отне доста повече време.

„Сега използваме повече по-сложни детайли и задвижващата система е по-различна в сравнение с тези от миналата година.“

Беарман се върна на пистата за следобедната сесия в Барселона и коментира, че в Хаас трябва да се гордеят с това, че шейкдаунът за тима е започнал сравнително успешно и без големи проблеми.

