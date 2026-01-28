Трябва ли Хамилтън да се притеснява от липсата на състезателен инженер?

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор на Sky Sports F1 Карун Чандок изрази своето притеснение от факта, че Люис Хамилтън все още няма постоянен състезателен инженер преди втория си сезон във Ферари.

През 2024 година седемкратният шампион работи с Рикардо Адами, който в миналото е работил още със Себастиан Фетел и Карлос Сайнц. По-рано този месец обаче от Ферари съобщиха, че Адами ще заеме нова позиция и няма да продължи работата си с Хамилтън, а до момента все още не е ясно кой ще бъде постоянният заместник на италианеца в екипа на Хамилтън.

Getting snaps of the first trip of the year 📸 pic.twitter.com/x52z8tTb4Y — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 28, 2026

Вчера седемкратният шампион е работил с инженера на неговия съотборник Шарл Леклер по време на теста в Барселона. А според Чандок всичко това е притеснително предвид факта колко важна е връзката между пилота и неговия инженер.

The sound of a Barcelona shakedown 🇪🇸 pic.twitter.com/gOYpcWZxi8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 27, 2026

„Нещото, което бие камбаните за мен е ситуацията с инженера – обясни индиецът. – Доколкото разбираме вчера Брайън Бози, който е инженер на Шарл Леклер, отговаряше за колата през целия ден, включително и когато Люис беше на пистата.



„Това ме обърква, ако трябва да съм напълно честен. Връзката между пилота и неговия инженер е много, много важна. От моя опит знам, че добрите отношения между пилот и инженер са много важни. Когато единият се оплаква от нещо, другият трябва да довършва изречението му и да предлага решение“, добави още Чандок.

One suit, two vibes 🤙 pic.twitter.com/fEIwAuO6Ok — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 28, 2026

Той също така заяви, че във Ферари е трябвало да използват първата половина на януари, за да проведат тестове със стар автомобил, в които Хамилтън да изгради връзка със своя нов инженер. През миналата година комуникацията между британеца и Адами на моменти изглеждаше далеч от оптималната, което доведе до доста разочароващи коментари от страна на пилота по радиото.

Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми

„Те не създадоха ситуацията, в която Люис да изгради отношения с новия си инженер. Щях да се радвам, ако той беше прекарал няколко дни в симулатора или в тестове със стар автомобил, за да изгради тази връзка.



„Този човек трябва да бъде интегриран в инженерния екип на отбора. Той трябва да работи с останалите инженери, когато пилота го няма. Публиката чува комуникацията между пилота и инженера, но това е само една малка част от случващото се.



„Лично аз съм малко объркан от факта, че тестовете вече започнаха, но не изграждането на връзката между пилота и неговия инженер. Особено като се има предвид и случилото се през миналата година, когато нещата не бяха никак гладки“, коментира Чандок.

Снимки: Scuderia Ferrari HP