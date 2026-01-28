Фламенго и Уест Хам договориха рекордния трансфер на Пакета

Бразилският гранд Фламенго постигна пълна договорка с Уест Хам за трансфера на Лукас Пакета, информира Фабрицио Романо. Сделката е на стойност 42 милиона евро, което е абсолютен рекорд за бразилския футбол.

28-годишният бразилски национал ще подпише договор за 5 години с Фламенго, след като премине медицински прегледи.

Лукас Пакета започва кариерата си именно от Фламенго, като преминава през Милан и Олимпик Лион, преди да стане футболист на Уест Хам. Общо в Топ 5 от първенствата на Европа той има повече от 200 мача и 35 гола.

Лукас Пакета има 61 мача за националния тим на Бразилия, в които е вкарал 12 попадения. Очаква се той да попадне в състава на Селесао за Световното първенство това лято.

🚨💣 BREAKING: Lucas Paquetá to Flamengo, here we go! Record deal agreed for €42m fee.



West Ham accept the proposal after direct contact with director José Boto today, Paquetá travels later today.



Five year contract. Paquetá volta pra casa. ❤️🖤 pic.twitter.com/IsuGJBqIIa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026