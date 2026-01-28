Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Фламенго и Уест Хам договориха рекордния трансфер на Пакета

Фламенго и Уест Хам договориха рекордния трансфер на Пакета

  • 28 яну 2026 | 16:46
  • 786
  • 1
Фламенго и Уест Хам договориха рекордния трансфер на Пакета

Бразилският гранд Фламенго постигна пълна договорка с Уест Хам за трансфера на Лукас Пакета, информира Фабрицио Романо. Сделката е на стойност 42 милиона евро, което е абсолютен рекорд за бразилския футбол.

28-годишният бразилски национал ще подпише договор за 5 години с Фламенго, след като премине медицински прегледи.

Лукас Пакета започва кариерата си именно от Фламенго, като преминава през Милан и Олимпик Лион, преди да стане футболист на Уест Хам. Общо в Топ 5 от първенствата на Европа той има повече от 200 мача и 35 гола.

Лукас Пакета има 61 мача за националния тим на Бразилия, в които е вкарал 12 попадения. Очаква се той да попадне в състава на Селесао за Световното първенство това лято.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

  • 28 яну 2026 | 13:24
  • 1182
  • 0
Във Вердер все още вярват на своя треньор

Във Вердер все още вярват на своя треньор

  • 28 яну 2026 | 12:37
  • 572
  • 0
Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

  • 28 яну 2026 | 12:32
  • 11691
  • 23
Фиорентина искат да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

Фиорентина искат да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

  • 28 яну 2026 | 12:12
  • 1527
  • 0
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12991
  • 13
Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

  • 28 яну 2026 | 10:31
  • 12938
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 31620
  • 80
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5699
  • 0
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 12028
  • 11
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 19499
  • 13
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12991
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 7519
  • 11